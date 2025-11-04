نائب محافظ قنا: وضع لافتات لخطوط السير وقيمة الأجرة المقررة بجميع المواقف

نائب محافظ قنا: وضع لافتات لخطوط السير وقيمة الأجرة المقررة بجميع المواقف

نائب محافظ قنا: وضع لافتات لخطوط السير وقيمة الأجرة المقررة بجميع المواقف

وجّه الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بضرورة الإعلان عن التعريفة الجديدة لأجور المواصلات في أماكن واضحة بجميع المواقف، مع وضع لافتات موضحة لخطوط السير وقيمة الأجرة المقررة، وذلك لضمان الشفافية وتسهيل الأمور على المواطنين، كما قرر المحافظ تشكيل لجان تفتيشية لتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السيارات بجميع مراكز وقرى المحافظة، لضمان التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم التلاعب بها.

وفي السياق ذاته، أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، جولة ميدانية موسعة شملت مجمع المواقف بمدينة قنا وعددًا من محطات الوقود، مؤكدًا على ضرورة تشديد الرقابة على مواقف السيارات ومحطات الوقود لضمان عدم استغلال المواطنين في ظل التغيرات الأخيرة بأسعار المحروقات.

وقال نائب المحافظ في تصريحاته لقناة «إكسترا نيوز» خلال الجولة: «نحن متواجدون الآن في مجمع المواقف الرئيسي بمدينة قنا، وهو المجمع الذي يربط بين مراكز المحافظة والمحافظات المجاورة، هدفنا هو الاطمئنان على استقرار الأسعار وفقًا للتعريفة الجديدة، بعد زيادة أسعار الوقود».

وأضاف: «أجرينا عددًا من اللقاءات مع المواطنين والسائقين داخل المجمع، للوقوف على مدى رضاهم عن الأسعار الجديدة ومدى تناسبها مع الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات، كما نتابع أيضًا عددًا من محطات الوقود للاطمئنان على توافر البنزين والسولار داخل المحطات».

وأشار نائب المحافظ إلى أنه تم توجيه جميع الوحدات المحلية ومديري المواقف برصد أي بلاغات أو شكاوى أو استفسارات من المواطنين بشأن التعريفة، والتعامل معها بشكل فوري، كما أكد على ضرورة تعليق اللافتات التي تتضمن الأسعار الجديدة، ووضع الاستيكرات الخاصة بالتعريفة على السيارات وعلى خطوط السير الداخلي، حتى يكون المواطنون على دراية واضحة بالأسعار المعتمدة.

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