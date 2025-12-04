إزالة 278 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالمنيا

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، عن إزالة 278 حالة تعدٍ بمختلف مراكز المحافظة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة 25 لإزالة التعديات، والتي انطلقت يوم السبت 5 ابريل الجاري، وذلك في إطار جهود الدولة للحفاظ على أراضيها والتصدي للبناء المخالف.

إزالة تعديات بالبناء المخالف بالمنيا

أوضح التقرير الذى تم عرضه على محافظ المنيا، أن الإزالات شملت 37 حالة تعد بالبناء على أراضي أملاك الدولة، و236 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية الخاصة، بالإضافة إلى 5 حالات بناء مخالف بدون ترخيص داخل الحيز العمراني، وذلك بالتنسيق مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية، وفقًا للجدول الزمني الموضوع لضمان إزالة التعديات واسترداد الأراضي.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وأكد اللواء "كدوانى" استمرار التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية و الوحدات المحلية والجهات المعنية، لمنع جميع أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ، مشددا على رصد أي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعد جديدة والتعامل الفوري معها، والتصدى للبناء المخالف، موجهًا المختصين بحماية الأراضي ورؤساء الوحدات المحلية بعدم السماح بأي تقاعس أو تهاون في هذا الملف تحقيقاً للصالح العام.

يُذكر أن الموجة 25 لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة تُنفذ على 3 مراحل، حيث انطلقت المرحلة الأولى في 8 فبراير واستمرت حتى 28 من الشهر نفسه، كما انطلقت المرحلة الثانية في الفترة من 8 وحتى 28 مارس الماضى، وتختتم بالمرحلة الثالثة في الفترة من 5 إلى 25 إبريل الجارى.