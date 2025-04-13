استمرار الحملات الرقابية على المواقف والميادين للتأكد من سعر التعريفة بالجيزة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، السكرتير العام المساعد، محمد مرعي، بالمتابعة الميدانية لحالة مواقف السرفيس والنقل الجماعي بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها للوقوف على أي معوقات تواجه المواطنين، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المواد البترولية.

جولة ميدانية على مواقف السرفيس

وفي هذا الصدد، أجرى السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، جولة ميدانية على مواقف السرفيس بشوارع العامل الأول والبوهي بحي إمبابة وموقف سرفيس ميدان الجيزة بحي جنوب ومجمع مواقف المريوطية بحي الهرم.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة في حالة استنفار كامل لضبط المنظومة، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية، بالتعاون مع إدارات المرور والتموين والوحدات المحلية على الطرق والمحاور المرورية والميادين والمواقف؛ لضمان عدم استغلال المواطنين أو فرض أي زيادات غير قانونية على تعريفة الركوب ومحاسبة المتلاعبين بالتعريفة الجديدة.

عدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير مستحقة

وخلال تفقده حرص السكرتير المساعد على التوقف والتحدث مع عدد من المواطنين والسائقين داخل المواقف، مؤكدا أن أجهزة الدولة حريصة على الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير مستحقة، مشددا على ثقته في وعي المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة استغلال او مخالفة من السائقين في حال طلب تعريفة اعلي من المقررة.

وأكد ضرورة الالتزام بالتعريفة التي اعتمدتها المحافظة والتي روعي فيها مجموعة من المعايير والأبعاد، منها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات وحساب نسبة الزيادة في ضوء تلك المعايير تحقيقا للعدالة وبما يحقق صالح الطرفين من السائقين والمواطنين .