استمرار الحملات الرقابية على المواقف والميادين للتأكد من سعر التعريفة بالجيزة

استمرار الحملات الرقابية على المواقف والميادين للتأكد من سعر التعريفة بالجيزة

استمرار الحملات الرقابية على المواقف والميادين للتأكد من سعر التعريفة بالجيزة

كلف المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، السكرتير العام المساعد، محمد مرعي، بالمتابعة الميدانية لحالة مواقف السرفيس والنقل الجماعي بنطاق المحافظة؛ للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة التي تم إقرارها للوقوف على أي معوقات تواجه المواطنين، وذلك في ضوء قرار لجنة التسعير التلقائي بزيادة أسعار المواد البترولية.

جولة ميدانية على مواقف السرفيس

وفي هذا الصدد، أجرى السكرتير العام المساعد لمحافظة الجيزة، جولة ميدانية على مواقف السرفيس بشوارع العامل الأول والبوهي بحي إمبابة وموقف سرفيس ميدان الجيزة بحي جنوب ومجمع مواقف المريوطية بحي الهرم.

وأكد أن جميع الأجهزة التنفيذية في المحافظة في حالة استنفار كامل لضبط المنظومة، مشيرا إلى استمرار الحملات الرقابية، بالتعاون مع إدارات المرور والتموين والوحدات المحلية على الطرق والمحاور المرورية والميادين والمواقف؛ لضمان عدم استغلال المواطنين أو فرض أي زيادات غير قانونية على تعريفة الركوب ومحاسبة المتلاعبين بالتعريفة الجديدة.

عدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير مستحقة

وخلال تفقده حرص السكرتير المساعد على التوقف والتحدث مع عدد من المواطنين والسائقين داخل المواقف، مؤكدا أن أجهزة الدولة حريصة على الحفاظ على استقرار الأسعار وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية غير مستحقة، مشددا على ثقته في وعي المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي محاولة استغلال او مخالفة من السائقين في حال طلب تعريفة اعلي من المقررة.

وأكد ضرورة الالتزام بالتعريفة التي اعتمدتها المحافظة والتي روعي فيها مجموعة من المعايير والأبعاد، منها مسافة كل خط سير وعدد الرحلات وحساب نسبة الزيادة في ضوء تلك المعايير تحقيقا للعدالة وبما يحقق صالح الطرفين من السائقين والمواطنين .

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا