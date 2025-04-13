الأرصاد توضح موعد ارتفاع درجات الحرارة.. هل نشهد عواصف ترابية؟

الأرصاد توضح موعد ارتفاع درجات الحرارة.. هل نشهد عواصف ترابية؟

الأرصاد توضح موعد ارتفاع درجات الحرارة.. هل نشهد عواصف ترابية؟

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام المقبلة وموعد ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه يسود طقس معتدل الحرارة نهارا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ويكون مائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، بينما يكون الطقس مائلاً للبرودة ليلاً وفي الصباح الباكر.

الأرصاد تحذر من طقس الساعات المقبلة

وتوقعت الأرصاد الجوية فرص سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وشمال الوجه البحري ووسط سيناء، على فترات متقطعة، لافتة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء والسواحل الشمالية الشرقية على فترات متقطعة، بينما يستمر نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء حتى يوم الأربعاء المقبل على فترات متقطعة.

موعد ارتفاع درجات الحرارة

وأوضحت الأرصاد الجوية موعد ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه اعتبارا من الخميس الموافق 17 أبريل تشهد أغلب الأنحاء ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 4 درجات، لافتة إلى أن درجة الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري من 28 إلى 30 درجة، والسواحل الشمالية من 24 إلى 25 درجة، وجنوب البلاد من 35 إلى 36 درجة.

درجات الحرارة الأيام المقبلة

وتأتي درجات الحرارة الأيام المقبلة على مدن ومحافظات الجمهورية وفق توقعات الأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة الاثنين 14 أبريل 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 13 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الثلاثاء 15 أبريل 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 14 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 26 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأربعاء 16 أبريل 2025

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 26 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 30 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 33 والصغرى 17 درجة مئوية.

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