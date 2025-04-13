7 طرق طبيعية للتخلص من دهون الكبد.. أبرزها تناول الثوم

يُعاني الكثير من الأشخاص من دهون الكبد التي تنتج من عدة أسباب أبرزها زيادة الوزن وتخزين الدهون الزائدة في الكبد ومشكلات في الجهاز المناعي، ويبدأ القلق من الإصابة بالمضاعفات عندما يهمل المصاب العلاج حتى تصل نسبة الدهون من 5% إلى 10% من وزن الكبد، ما قد يؤدي إلى تلف الكبد وإصابته بالأورام.

لا توجد أعراض محددة تجعل المصاب يكتشف إصابته بمرض الكبد مبكرا، ولكن يمكن الإشارة إلى أعراض عامة تُنذر بالخطر أوضحها الدكتور محمد عز العرب، استشاري أمراض الجهاز الهضمي، مثل فقدان الشهية والتعب الشديد والانزعاج والإسهال ومشكلات في النوم والأرق، بالإضافة إلى ألم في الجانب الأيمن من البطن.

ويُمكن التخلص من دهون الكبد بطرق طبيعية في المنزل، أوضحها استشاري أمراض الجهاز الهضمي خلال حديثه لـ «الوطن»، كالتالي:

نظام غذائي صحي

التخلص من الدهون الزائدة: يؤدي الالتزام بنظام غذائي صحي إلى منع تراكم الدهون في الكبد لأن السمنة من عوامل الخطر الرئيسية لدهون الكبد.

الاهتمام بتناول الأطعمة الغنية بالألياف مثل الخضار، والحبوب الكاملة، والمكسرات، والبذور.

ممارسة التمارين الرياضية: تساعد الرياضة في التخفيف من دهون الكبد عن طريق إنقاص الوزن، والتقليل من خطر السمنة.

تجنب تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون مثل الوجبات السريعة، والحلويات.

تناول الثوم: وفقًا لنتائج إحدى الدراسات، فإن تناول الثوم لمدة شهرين وبمعدل يومي ساهم في انخفاض نسبة الدهون في أجسام المصابين بمرض الكبد الدهني.

الاهتمام بشرب الماء

شرب القهوة: تحفز القهوة إنتاج إنزيمات الكبد التي تحارب الالتهاب، وتقلل من تلف الكبد، لذا يُمكن تناول كوبين من القهوة الخالية من الحليب أو السكر يوميًا لتقليل خطر الإصابة بأمراض الكبد.

شرب الكثير من الماء: يساعد الماء على التخلص من الكبد الدهني من خلال تحسين عملية التمثيل الغذائي وزيادة قدرة الجسم على تكسير الدهون لاستخدامها في الخلايا بدلًا من تخزينها في الكبد.