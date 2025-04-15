جدول امتحانات شهر أبريل 2025 للمرحلة الابتدائية في الدقهلية

جدول امتحانات شهر أبريل 2025 للمرحلة الابتدائية في الدقهلية

جدول امتحانات شهر أبريل 2025 للمرحلة الابتدائية في الدقهلية

كشفت مديرية التربية والتعليم في محافظة الدقهلية جدول امتحانات شهر أبريل 2025 لمختلف الصفوف الابتدائية، التي تنطلق يوم الأربعاء 22 أبريل وتستمر حتى الأربعاء 30 أبريل 2025.

جدول امتحانات شهر أبريل 2025 في الدقهلية للصفوف الابتدائية

أوضحت مديرية التربية والتعليم في الدقهلية أن جدول امتحانات شهر أبريل 2025 يبدأ يوم الأربعاء 22 أبريل للصفوف الثالث والرابع والخامس والسادس الابتدائي، كالتالي:

- الصف الثالث الابتدائي:

الأربعاء 22 أبريل 2025: مادة المستوى الرفيع لمدارس اللغات.

الأحد 27 أبريل 2025: مادة اللغة العربية.

يوم الاثنين 28 أبريل 2025: مادة اللغة الإنجليزية

يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025: مادة الرياضيات ومادة متعدد التخصصات

يوم الأربعاء 30 أبريل 2025: مادة التربية الدينية

وكيل تعليم بني سويف تتفقد امتحانات الشهادة الاعدادية في اخر أيامها

الصف الرابع والخامس والسادس الابتدائي

يوم الأربعاء 22 أبريل 2025: مادة المستوى الرفيع لمدارس اللغات الفترة الثانية.

يوم الأحد 27 أبريل 2025: مادة اللغة العربية الفترة الثانية وICT الفترة الثالثة.

يوم الاثنين 28 أبريل 2025: مادة التربية الدينية الفترة الثانية ومادة اللغة الإنجليزية الفترة الثالثة.

يوم الثلاثاء 29 أبريل 2025: مادة رياضيات الفترة الثانية ومادة الدراسات الاجتماعية الفترة الثالثة.

يوم الأربعاء 30 أبريل 2025: مادة العلوم الفترة الثانية والمهارات المهنية الفترة الثالثة.

جدول امتحانات شهر أبريل 2025

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