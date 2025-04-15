يوم مفتوح للتوظيف في أحد المطاعم.. راتب يبدأ من 10 آلاف جنيه

أعلنت وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الإدارة المركزية لتمكين الشباب من خلال مبادرة توظيف مصر ومبادرة بداية، بالتعاون مع مايكروسوفت وكير مصر، عن اليوم المفتوح للتوظيف لأحد المطاعم براتب يبدأ من 10 آلاف جنيه.

وكشفت وزارة الشباب والرياضة، في بيان لها نشر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، تفاصيل اليوم المفتوح للتوظيف في مطاعم أكلة، ويأتي كما يلي:

يوم مفتوح للتوظيف



العنوان: (مطعم أكلة) بشارع صلاح جاهين بجوار بوابة نادي الترسانة مباشرة – المهندسين

التاريخ والوقت: يوم الأربعاء 16 إبريل 2025 من الساعة 11 صباحًا إلى الساعة 5 مساءً

الوظائف والتخصصات المطلوبة:



1. عضو فريق مطعم (خبرة أو بدون خبرة) | الراتب 6200 جنيه

2. شيف شاورما خبرة (قشير) | الراتب يبدأ من 10000 جنيه

3. شيف معجنات خبرة (مناقيش) | الراتب يبدأ من 10000 جنيه

4. شيف غربي خبرة (جريل + فراير) | الراتب 9000 جنيه

5. مساعد شيف غربي خبرة (جريل + فراير) | الراتب 6200 جنيه

مكان العمل:



- فروع أكتوبر الشيخ زايد

- فرع بفرلي هيلز

- فرع التجمع

متطلبات وشروط الوظيفة:



- جميع المؤهلات وطلبة

- موقف واضح من التجنيد

- السن من 18 حتى 33 سنة لمن ليس لهم خبرة فقط، ومتاح سن أعلى في حالة الخبرة

المميزات والحقوق:

- رواتب مجزية

- حافز شهري لجميع الوظائف

- بدل انتقال

- متوفر سكن للمغتربين

- وجبة يومية

- وجبة إضافية للمغتربين

- يوم إجازة في الأسبوع

- إجازات سنوية

- تأمين طبي خاص - تأمين اجتماعي

- فرص للنمو والتطور الوظيفي بشكل مستمر

- العمل ضمن بيئة تحفز على الإبداع والابتكار

- الانضمام إلى فريق محترف وداعم لتحقيق النجاح



كيفية التقديم على الوظائف

للتقديم يمكن ملء الاستمارة من خلال الضغط هنا والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد المذكور أعلاه.