وظائف شاغرة بمرتبات تصل إلى 15 ألف جنيه شهريا.. الشروط وطريقة التقديم

كتبت - إسراء حامد محمد

تحرص وزارة الشباب والرياضة على توفير فرص عمل للشباب بمرتبات مٌجزية، للحاصلين على مؤهلات دراسية عليا أو مُتوسطة أو غير الحاصلين على مؤهلات دراسية، إذ أعلنت الوزارة عن وظائف خالية للعمل في إحدى شركات تصنيع الألعاب للأطفال، بمرتبات مجزية شهرية تصل إلى 15 ألف جنيها

وأوضحت الوزارة كل التفاصيل الخاصة بالوظائف الخالية، والشروط المطلوبة، وحقوق ومميزات الوظائف، وكيفية التقديم لها، كالتالي:

الوظائف المطلوبة

مديرين فرع، يشترط أن يكون لديه خبرة 5 سنوات.

خدمة عملاء، لا يشترط أن يكون لديه خبرة.

مسؤولون مبيعات خارجي، أن يمتلك الفرد خبرة من 2 وحتى 5 سنوات.

الشروط المطلوبة

- مكان العمل في القاهرة أو الجيزة.

- أن يكون المتقدم للوظائف الشاغرة حاصل على مؤهل عالي أو متوسط.

- أن يمتلك الفرد خبرة حسب كل وظيفة.

- الحد الأقصى للسن 35 عام.

حقوق ومميزات الوظائف

تمنح الشركة للعاملين رواتب مجزية تصل إلى 15 ألف جنيه شهريا، حسب كل وظيفة.

عدد ساعات العمل تصل إلى 8 ساعات يوميا.

- تأمين طبي وتأمين اجتماعي.

- عمولة مبيعات.

طريقة التقديم للوظائف الخالية

يُمكن للراغبين في التقديم للوظائف الخالية الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة على موقع فيس بوك، والدخول منها للاستمارة الخاصة بالوظائف الخالية المطلوبة، وملء البيانات الموجودة بها.