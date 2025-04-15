محلل سياسي قطري: مصر حجر أساس في حل قضايا الأمة

قال الدكتور عبد الله خاطر كاتب ومحلل سياسي قطري، إنّ القطريين استقبلوا الرئيس عبد الفتاح السيسي بفرحة كبيرة، موضحًا: «عشنا في المنطقة لحظات مهمة بالنسبة للأمة العربية والأمن القومي العربي».

وأضاف «الخاطر»، في مداخلة مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج «مساء dmc»، على قناة dmc، أن مصر حجر أساس في قضايا الأمة وهي من يواجه الضغوط الكبيرة مثلما يلاحظ الجميع، وهناك جهود كبيرة تبذل من قبل مصر وقيادتها.

وتابع الكاتب القطري: «هناك تناغم كبير في العمل بين مصر وقطر، وهذا أمر أساسي بالنسبة إلى الأمة العربية، وهو خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني الذي يتعرض للإبادة أمام الجميع».

وذكر أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لقطر مهمة، وجاءت لإيجاد طريقة من أجل الحصول على إجماع عربي يواجه هذا الموقف.