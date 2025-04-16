أسعار الذهب اليوم الأربعاء 16-4-2025.. تحديث في عيار 21

حدثت مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في أبحاث الذهب أسعار الذهب خلال التعاملات الصباحية اليوم الأربعاء 16-4-2025 في مصر، إذ بلغ سعر الذهب عيار 21 نحو 4640 جنيهًا للشراء، وفقا لأحدث البيانات الصباحية.

وتشهد أسعار الذهب عيار 24 رواجًا في بند الاستثمار بالسبائك الذهبية، بينما تزداد القوة الشرائية في عيار 21 في بند المشغولات الذهبية في محافظات قبلي وبحري.

سعر الذهب اليوم عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 في الصاغة المصرية نحو 5 آلاف و303 جنيهات للشراء، و5 آلاف و280 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة خلال التعاملات الصباحية.

سعر الذهب اليوم عيار 21

أما سعر الذهب عيار 21 سجل نحو 4 آلاف و640 جنيها للشراء، و4 آلاف و620 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم في مصر

وبلغ سعر الذهب عيار 22 الآن في الصاغة اليوم الأربعاء التعاملات الصباحية نحو 4861 جنيها للشراء، و4840 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر الذهب اليوم عيار 18

ووصل سعر الذهب عيار 18 اليوم الأربعاء إلى 3977 جنيهًا للشراء، و3960 جنيها للبيع دون مصنعية أو ضريبة التعاملات الصباحية.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الأربعاء في الصاغة نحو 3093 جنيهًا للشراء، و3079 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

كما سجل سعر جنيه الذهب اليوم الأربعاء في مصر 37 ألفًا و120 جنيهًا للشراء، و37 ألفًا و100 جنيهًا للبيع دون مصنعية أو ضريبة.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وتداول سعر أونصة الذهب بالدولار اليوم الأربعاء التعاملات الصباحية 3226 دولارا للشراء، و3225.5 دولار للبيع.