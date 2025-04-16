إنفيديا تدفع ثمن الحرب التكنولوجية بين أمريكا والصين: نتوقع خسارة بـ5.5 مليار دولار

أعلنت شركة إنفيديا الأمريكية لتصنيع الرقائق الالكترونية، أنها تتوقع خسارة قدرها 5.5 مليار دولار، بعد أن منعت الإدارة الأمريكية بيع رقائق الذكاء الاصطناعي الحيوية في الصين، ما أدى إلى انخفاض أسهم واحدة من أكثر الشركات قيمة في الولايات المتحدة في تداولات ما بعد ساعات العمل.

مخاوف أمريكية من التكنولوجيا الصينية

ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية بيان الشركة، والذي أوضح أن الشريحة التي صممتها خصيصًا للسوق الصينية للامتثال لضوابط التصدير، ستحتاج الآن إلى ترخيص خاص للبيع هناك لعميل غير معلن.

وأعلنت الحكومة الأمريكية أن القواعد الجديدة تهدف إلى معالجة المخاطر التي قد تنتج عن استخدام منتجاتها إنتاج حاسوب عملاق في الصين.

وتتوقع شركة تصميم الرقائق الآن الإبلاغ عن رسوم جمركية بقيمة 5.5 مليار دولار في الربع المالي الذي ينتهي في 27 أبريل، بسبب مخزونات رقائق والتزامات المبيعات.

وحققت شركة إنفيديا، التي ساهمت رقاقاتها في دفع عجلة تطورات هائلة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في السنوات الأخيرة، عوائد استثنائية لمستثمريها، إذ ارتفعت أسهمها بأكثر من 1400% منذ عام 2020، ما يجعلها من الشركات القليلة في الولايات المتحدة التي تبلغ قيمتها تريليونات الدولارات.

ومع ذلك، فإن الأخبار التي صدرت يوم الثلاثاء دفعت أسهم إنفيديا إلى الانخفاض بنحو 6% في تعاملات ما بعد ساعات العمل في الولايات المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى خسارة مليارات الدولارات من قيمتها السوقية عند افتتاح التداول يوم الأربعاء.

الولايات المتحدة تستورد الرقائق من تايوان

وتعتمد الولايات المتحدة اعتمادًا كبيرًا على الرقائق المستوردة من تايوان، وفرض ترامب رسومًا جمركية بنسبة 32% على المنتجات القادمة من تايوان، على الرغم من تعليق هذه الرسوم، إلى جانب جميع رسومه الجمركية التبادلية تقريبًا، الأسبوع الماضي.