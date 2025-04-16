محافظ الغربية: السيطرة على حريق محلج القطن في طنطا

تابع اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، جهود فرق الحماية المدنية في التعامل الفوري مع الحريق الذي اندلع اليوم داخل شونة محلج قطن كائنة بشارع حافظ وهبة، بجوار منطقة التجنيد بحي أول طنطا.

السيطرة على حريق محلج القطن بطنطا

وانتقلت الأجهزة المعنية إلى موقع الحريق، حيث تم الدفع بـ3 سيارات إطفاء من قوات الحماية المدنية، بالإضافة إلى تواجد 2 سيارة إسعاف للتعامل السريع مع أي طوارئ مُحتملة، والتنسيق مع شركة الكهرباء لاتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة لتأمين موقع الحريق وضمان سلامة المواطنين.

إخماد الحريق

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة الكاملة على الحريق وإخماده، مع تنفيذ أعمال التبريد الكامل ما حال دون امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تضع سلامة المواطنين والحفاظ على الممتلكات في مقدمة الأولويات، مشيدًا بحُسن التنسيق بين الجهات وسرعة استجابة فرق الحماية المدنية، مما ساهم في احتواء الموقف والسيطرة على الحريق في زمن قياسي.