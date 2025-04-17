محافظ القليوبية: المرأة عمود الأسرة وصمام أمان المجتمع

كتب - حسن صالح:

أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أن الاحتفال بأبنائنا الأيتام وأمهاتنا الفضليات يأتي إيمانا وعرفانا بدورهم الأصيل في بناء الأمم، وترسيخا وتأكيدا على دعمهم لتحقيق المزيد من الإنجازات والنجاحات التي تُضاف إلى سجلهم المُشرِف، لافتا إلى أنَّ مِصر تفتخر وتعتز بما تُحققه الأمهات المصريات في شتى المجالات تحت قيادة حكيمة من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك خلال الاحتفالية الكُبرى لتكريم الأيتام والأمهات المثاليات والابن المثالي التي أقيمت تحت رعاية محافظ القليوبية بقاعة المؤتمرات الكُبري بديوان عام المحافظة، بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي بالقليوبية.

احتفالية القليوبية لتكريم الأمهات

وبدأت الاحتفالية بآيات من الذكر الحكيم تلتها إحدى الأطفال المُكرمات، كما تضمن الحفل فقرة فنية استعراضية قدمها فريق براعم من أبناء دار عمر بن الخطاب للفتيات بمدينة قليوب، نالت استحسانا وإعجابا من الحضور لما أظهرتُه من مواهب واعدة.

وأعرب محافظ القليوبية، خلال كلمته عن تقديره لدور الأم المصرية وتضحياتها الجليلة على مر العصور، مُشيرا إلى أنها تعد عمود الأسرة وصمام أمان المجتمع، لافتا إلى استمرار اهتمام المحافظة بالأيتام وحرصها على توفير جميع سبل الرعاية والدعم لضمان نشأتهم في بيئة سليمة ومستقرة.

وأوضحت وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي، أن الأمهات أفضل كتاب نتعلم منه المبادئ والأخلاق ودروس الحياة سواء من أفعالهن أو نظراتهن أو إيماءاتهن، والأم هي القوة الممزوجة بجذور الأصالة وحنو الإرادة فصلاح المحصول يبدأ من البذور، فيما عبر المُكرمون وجميع الحضور عن سعادتهم وتقديرهم لهذه اللفتة الكريمة، مؤكدين أن هذا التكريم يُمثل دافعا لهم لبذل المزيد من الجُهد والعطاء.