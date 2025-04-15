محافظ القليوبية: نبذل جهودا كبيرة لتحسين جودة حياة المواطنين

عقد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، اليوم، اللقاء الجماهيري الأسبوعي بمدينة الخصوص لحل مشكلات مدن الخصوص وشبين القناطر والخانكة، بحضور النائب عاطف النمكي عضو مجلس الشيوخ، واللواء محمد عبدالجليل رئيس مدينة الخصوص، والدكتورة سلوى أبو العينين رئيس مدينة شبين القناطر، والدكتور محمد أبو ليلة رئيس مدينة الخانكة، وفوزي صابر وكيل وزارة العمل، والمهندسة حسناء سعيد مدير عام الشئون الهندسية، وعدد كبير من أهالي تلك المدن والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

توفير فرص عمل

وتصدرت ملفات توفير فرص العمل وتلبية احتياجات ذوي الهمم وترميم منازل الأسر الأكثر احتياجا، وتسهيل إجراءات استخراج التراخيص والتصالح على مخالفات البناء، الموضوعات التي تناولها اللقاء.

وأكد المحافظ، أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة يعمل جاهدا لتذليل العقبات أمام المواطنين وتحسين جودة حياتهم.

ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل

وفيما يتعلق بتوفير فرص العمل، وجّه المهندس أيمن عطية، بالتنسيق الفوري مع مديرية القوى العاملة والجهات المعنية لتوفير فرص عمل مناسبة للشباب من أبناء مدينة الخصوص وشبين القناطر والخانكة، مشيرا إلى أهمية ربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتأهيل الشباب بالمهارات اللازمة لزيادة فرص توظيفهم.

كما أولى المحافظ اهتماما خاصا بذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه مديرية التضامن الاجتماعي بسرعة استخراج بطاقات الخدمات المتكاملة لعدد من الحالات التي تم عرضها خلال اللقاء، مؤكدا حرص المحافظة على توفير سبل الدعم والرعاية لهذه الفئة المهمة من المجتمع ودمجهم وتمكينهم.

وفي لفتة إنسانية، وجه المحافظ بالتنسيق مع إحدى جمعيات الخير لترميم منزل أحد المواطنين غير القادرين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير سكن كريم وآمن للأسر الأكثر احتياجا، مؤكدا أهمية دور مؤسسات المجتمع المدني في تحقيق التنمية المستدامة وتقديم الدعم للمواطنين.

وشدد على ضرورة تذليل العقبات أمام أحد المواطنين لاستخراج رخصة بناء، مؤكدا ضرورة تبسيط الإجراءات وتسريع وتيرة العمل في الوحدات المحلية لخدمة المواطنين.