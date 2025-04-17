المناطق الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة غدا.. تصل إلى 38 درجة

ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة شهدته كل الأنحاء اليوم، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يستمر ارتفاع درجات الحرارة غدا على أغلب الأنحاء، ليسود طقس حار نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السوالح الشمالية، مائل للبرودة ليلا وفي الصباح الباكر.

المناطق الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة

عن المناطق الأكثر تأثرا بارتفاع درجات الحرارة غدا الجمعة، تعد أسوان الأكثر تأثرا بارتفاع الحرارة، لتسجل العظمى 38 درجة، وتأتي في المرتبة الثانية أبو سمبل لتسجل العظمى بها 37 درجة، ثم الوادي الجديد والأقصر وقنا وسوهاج في المرتبة الثالثة، بـ35 درجة للعظمى.

وتاتي بعدها المنيا وأسيوط 34 درجة مئوية، وشرم الشيخ ومرسى علم وشلاتين لتسجل العظمى بها 33 درجة مئوية، وتسجل العظمى في بني سويف والفيوم 34 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

بالنسبة لحالة البحر المتوسط غدا فيكون خفيف إلى معتدل، وارتفاع الأمواج يتراوح بين 1 و 1.5 متر، واتجاه الرياح يكون جنوبية شرقية إلى شمالية غربية، وبالنسبة للبحر الأحمر فيكون معتدل، وارتفاع الأمواج فيه يتراوح بين 1.5 و 2.25 متر، واتجاه الرياح يكون شمالية وغربية.