وصول 9 طائرات أمريكية إلى إسرائيل محملة بالقنابل تحسبا لفشل مفاوضات إيران

وصول 9 طائرات أمريكية إلى إسرائيل محملة بالقنابل تحسبا لفشل مفاوضات إيران

وصول 9 طائرات أمريكية إلى إسرائيل محملة بالقنابل تحسبا لفشل مفاوضات إيران

أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل نقلا عن هيئة البث الإسرائيلية، بوصول 9 طائرات نقل أمريكية إلى إسرائيل تحمل مئات القنابل، بعضها قادر على اختراق التحصينات، تحسبا لانهيار المفاوضات مع طهران.

من جهة أخرى، أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ رئيس جهاز الأمن الداخلي «الشاباك» رونين بار بنيته العمل على إقالته خلال اجتماع الحكومة المقبل هذا الأسبوع.

وجدد نتنياهو، اليوم الخميس، تأكيده على أن إسرائيل لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي تحت أي ظرف.

يأتي ذلك بعد تقرير نشرته صحيفة «نيويورك تايمز» أمس الأربعاء، ذكر أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب منع ضربة إسرائيلية كانت مخططا لها ضد منشآت نووية إيرانية، مفضلا التفاوض على اتفاق يقيد برنامج طهران النووي.

وفي رد رسمي على التقرير، لم ينفِ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن ترامب أوقف الهجوم بالفعل، مؤكدا في بيان أن: «رئيس الوزراء نتنياهو قاد عددًا لا يُحصى من الخطوات ضمن الحملة ضد إيران، والتي نجحت حتى اليوم في منعها من امتلاك ترسانة نووية، وقد أسهمت هذه الجهود في تأخير مشروع إيران النووي لما يقرب من عقد كامل، وذلك نتيجة إصراره على مواجهة المعارضة الشرسة داخليا وخارجيا لسياسات بلاده في هذا الملف».

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