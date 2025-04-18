حالة طقس اليوم.. استمرار ارتفاع الحرارة والعظمى في القاهرة 30 درجة

حالة طقس اليوم.. استمرار ارتفاع الحرارة والعظمى في القاهرة 30 درجة

حالة طقس اليوم.. استمرار ارتفاع الحرارة والعظمى في القاهرة 30 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات طقس اليوم، إذ سيكون حارًا نهارًا على أغلب الأنحاء، مائلًا للحرارة على السواحل الشمالية، ومائلًا للبرودة ليلًا وفي الصباح الباكر، على أن يستمر الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء.

حالة الطقس اليوم

وتوقع خبراء الأرصاد بأن تسيطر الشبورة المائية على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد، وتنشط الرياح أحيانًا على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، على أن تكون معتدلة على الوجه البحري ومدن القناة والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية وجنوب الصعيد، وفق توقعات حالة الطقس.

وتكون السحب مشمسة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، على أن تكون غائمة جزئيًا على السواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية.

درجات الحرارة

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم كالتالي:

القاهرة الكبرى العظمى 30 والصغرى 18

الوجه البحري ومدن القناة العظمى 29 والصغرى 17

السواحل الشمالية الغربية العظمى 25 والصغرى 16

السواحل الشمالية الشرقية العظمى 26 والصغرى 16

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33 والصغرى 21

شمال الصعيد العظمى 33 والصغرى 15

جنوب الصعيد العظمى 37 والصغرى 20

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