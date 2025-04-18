قصف إسرائيلي يستهدف خيمة نازحين شمال غزة: شهيدان وجرحى

قصف إسرائيلي يستهدف خيمة نازحين شمال غزة: شهيدان وجرحى

قصف إسرائيلي يستهدف خيمة نازحين شمال غزة: شهيدان وجرحى

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بسقوط شهيدين وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين في منطقة التوام شمالي قطاع غزة. وأكدت المصادر أن الخيمة كانت تأوي عائلات فرت من مناطق القتال، ما يسلط الضوء مجددًا على معاناة المدنيين في القطاع.

القصف جاء في وقت تتصاعد فيه العمليات العسكرية في مختلف مناطق غزة، وسط تحذيرات أممية من تدهور الأوضاع الإنسانية.

وتحدثت فرق الإسعاف عن صعوبات بالغة في الوصول إلى المصابين ونقلهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وتشهد منطقة التوام، الواقعة على الحدود الشمالية لقطاع غزة، كثافة نارية متزايدة منذ أيام، في ظل استمرار الغارات الإسرائيلية على مناطق تقول إنها تُستخدم لأغراض عسكرية، بينما يتهم الفلسطينيون إسرائيل باستهداف المدنيين والمنشآت الحيوية.

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