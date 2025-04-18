بعد شم النسيم وتحرير سيناء.. اعرف الإجازات المتبقية في النصف الثاني من 2025

أعلن مجلس الوزراء والقطاع الخاص عن الإجازات التي سيحصل عليها الموظفون خلال الفترة المقبلة، منها شم النسيم وعيد تحرير سيناء، وعيد العمال، لذا يتساءل البعض عن عدد الإجازات المتبقية في النصف الثاني من عام 2025.

ومع اقتراب إجازة شم النسيم المقررة يوم الإثنين المقبل، نعرض مواعيد الإجازات الرسمية المتبقية في النصف الثاني من عام 2025 خلال التقرير التالي.



قائمة الإجازات الرسمية

وأعلنت الحكومة عن جدول الإجازات الرسمية التي ستشهدها البلاد حتى نهاية العام، والتي تشمل مناسبات وطنية ودينية هامة، يحصل خلالها العاملون في مختلف القطاعات على إجازات رسمية مدفوعة الأجر.

إجازات النصف الثاني من عام 2025







21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء

1 مايو الخميس عيد العمال

5 يونيو الخميس وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة أول أيام عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت ثاني أيام عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ذكرى ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد ثورة 23 يوليو

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوي الشريف

6 أكتوبر الإثنين ذكرى نصر أكتوبر

إجازة شم النسيم

يُعد شم النسيم من أقدم وأحب الأعياد لدى المصريين، حيث يمتد تاريخه إلى الحضارة الفرعونية، ويمثل احتفاءً بقدوم الربيع وتجدد الحياة، ويتميز هذا اليوم بالتقاليد المتوارثة، حيث يحرص المواطنون على الخروج إلى الحدائق والمتنزهات، وتناول الأطعمة ذات الطابع الخاص مثل «الفسيخ، والرنجة، والبيض الملون».

21 أبريل إجازة رسمية بمناسبة شم النسيم

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر قرارًا رسميًا بأن يكون يوم الإثنين الموافق 21 أبريل 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة عيد شم النسيم.



وتُطبق الإجازة على العاملين في:



الوزارات والمصالح الحكومية



الهيئات العامة



وحدات الإدارة المحلية



شركات القطاع العام



شركات قطاع الأعمال العام



القطاع الخاص (مع مراعاة ما تنص عليه لوائح العمل).