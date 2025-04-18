ضبط المتهمين بالاعتداء على سيدة وزوجها في دمياط

ضبط المتهمين بالاعتداء على سيدة وزوجها في دمياط

ضبط المتهمين بالاعتداء على سيدة وزوجها في دمياط

تمكنت أجهزة وزارة الداخلية من كشف ملابسات واقعة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي، تتعلق بتضرر إحدى السيدات من تهديدها وأسرتها والاعتداء على زوجها باستخدام سلاح أبيض في دمياط.

عقب الفحص، تبين أن الشاكية وزوجها قدما بلاغًا للأجهزة الأمنية بدمياط، يفيد بتضررهما من ثلاثة أشخاص، اثنان منهم لديهم معلومات جنائية، بسبب خلافات حول شقة سكنية مستأجرة من المشكو في حقهم.

تم ضبط المتهمين، وبحوزة اثنين منهم (2 سلاح أبيض)، كما تبين اشتراكهما مع شخصين آخرين، أحدهما لديه معلومات جنائية، في ارتكاب الواقعة.

وتم ضبط جميع المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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