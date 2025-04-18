ضبط 3 طلاب ظهروا بأسلحة بيضاء أثناء استقلال دراجة نارية في الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من كشف ملابسات مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر بعض الأشخاص يحملون أسلحة بيضاء أثناء استقلالهم دراجة نارية بمنطقة المعمورة في الإسكندرية.



عقب الفحص جرى تحديد وضبط الدراجة النارية ومستقليها، وهم 3 طلاب مقيمون بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية، وتبين أن قائد الدراجة لا يحمل تراخيص، وعُثر بحوزتهم على سلاحين أبيضين.



بمواجهتهم، أقروا بارتكاب الواقعة أثناء مشاركتهم في حفل عرس، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة بحق الدراجة ومستقليها.