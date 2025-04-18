«عايشين عشان سقفة الجمهور».. قصة مؤثرة تجسد تفاني سليمان عيد بعمله في آخر أيامه

حكى السيناريست صلاح الجهيني، واقعة بطلها الفنان سليمان عيد الذي وافته المنية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة إثر أزمة صحية مفاجئة أودت بحياته بعدما لفظ أنفاسه الأخيرة بأحد المستشفيات التي نقل إليها فجرًا في محاولة لإسعافه.

وأشار صلاح الجهيني، إلى أن الراحل سليمان عيد، كان متيما بعمله وفنيه للدرجة التي تجعله مهما كان مريضا أن يمارس مهامه، وحسب ما روى عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك قائلا: في آخر يوم عرض مسرحي جمعنا، عم سليمان كانت درجة حرارته 40 وكان ينام على سرير موجود جنب المسرح، وهو يرتعش وسيارة الإسعاف في انتظاره لحين انتهاء العرض.

وفاة سليمان عيد

واستطرد بقوله: قولت له إنت دورك خلص خلاص واللي فاضل بسيط المهم نتطمن عليك، قالي يعني أمشي ويفوتني السوكسيه اللي في الآخر (تحية الجمهور) إحنا عايشين عشان الشوية دول، الله يرحمك يا صديقي ورفيقي في السفر والفطار زي ما كنا بنقول ويارب حب الناس والسوكسيه يكون واصلك دلوقتي.

وكان عدد من نجوم الفن قد حرصوا على نعي سليمان عيد بكلمات مؤثرة أبرزهم كريم عبدالعزيز وأحمد السقا، هاني رمزي، محمد رمضان، علاء مرسي، شيكو الذي كشف عن آخر اتصال هاتفي بينهما مساء أمس الخميس أي قبل الوفاة بساعات قليلة.