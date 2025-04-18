موعد حجز شقق الإسكان الاجتماعي.. الأماكن والمساحات المطروحة

أتاح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الحجز على 15 ألف وحدة سكنية جديدة كاملة التشطيب، من شقق الإسكان الاجتماعي، بمساحات تتراوح بين 90 و127 مترًا مربعًا، وذلك ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي الموجه لمحدودي ومتوسطي الدخل، على أن يبدأ الحجز من يوم 21 مايو 2025 ويستمر حتى 4 يونيو 2025، وفقًا لأسبقية الحجز الإلكتروني.

أماكن متاح بها حجز شقق الإسكان الاجتماعي

وفقًا للصندوق، فإن الحجز على شقق الإسكان الاجتماعي سيكون متاحا في المدن والمحافظات التالية: «حدائق العاصمة، بدر، 6 أكتوبر، حدائق أكتوبر، العاشر من رمضان، 15 مايو، رشيد، العلمين الجديدة، بني سويف الجديدة المنيا الجديدة، ناصر غرب أسيوط، أسوان الجديدة في عدد من المراكز بالمحافظات الدقهلية «جمصة، دمياط أشطا- تل وردة»، والبحر الأحمر (الغردقة)، المنيا، مطروح مساحات تتراوح بين 90 م و127 م.

كيفية حساب الفائدة لشقق الإسكان الاجتماعي

أوضح الصندوق، أنه يتم حساب فائدة شقق الإسكان الاجتماعي لمنخفضي الدخل بفائدة 8% سنويًا ومتوسطي الدخل بفائدة 12% سنويًا لمدة تصل إلى 20 عامًا مقدم جدية الحجز لمنخفضي الدخل 50 ألف جنيه- متوسطي الدخل 100 ألف جنيه، علما بأن كافة تفاصيل سداد مقدمات الحجز والمصاريف الإدارية ومصاريف التسجيل سيتم إتاحتها داخل كراسة التقديم إلكترونيًا.