حزن في الشرقية بعد وفاة شاب أثناء صلاة الجنازة على شقيقه.. سقط بجوار النعش

كتبت: نظيمة البحراوي

سادت حالة من الحزن بين أهالي الشرقية بعد وفاة شاب أثناء أداء صلاة الجنازة على شقيقه داخل مسجد قرية الملاقية التابعة لمركز بلبيس، فقد ودع الحياة وسقط فجأة بجوار النعش ليدفنا معًا بعدما عاشا طيلة حياتهما يساندان بعضهما.

وفاة الشقيق الأصغر أثناء أداء صلاة الجنازة على شقيقه

تجمع الأهالي داخل مسجد أبو نوح بالقرية لأداء صلاة الجنازة على الحاج صلاح أحمد عبدالله زغلل، الذي توفي اليوم إثر إصابته بسكتة قلبية، وأثناء أداء الصلاة، وبحضور أفراد الأسرة والأهالي، سقط «علاء» الشقيق الأصغر مغشيًا عليه وفقد القدرة على النطق والحركة، وهرع الأهالي لنقله إلى المستشفى في محاولة لإسعافه، لكن الأطباء أعلنوا وفاته، بحسب أهالي القرية.

تشييع جثمان الشقيقين معًا

قام أهالي مركز بلبيس بتشييع جثماني الشقيقين معًا وسط حالة من البكاء والحزن، في مشهد جنائزي مهيب عكس الوداع المؤلم للشقيقين الراحلين الذين توفيا في نفس اليوم بفارق ساعات قليلة ودفنا سويًا.

وقال عبدالله الجميل، أحد أهالي القرية، إن وفاة الشقيق الأصغر أثناء صلاة الجنازة على شقيقه كانت صدمة للجميع، لكنها في الوقت ذاته عبرة وعظة، داعيًا الجميع للعمل من أجل الآخرة، فالموت ليس ببعيد عن أحد.