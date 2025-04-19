«حماة الوطن» يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد.. ويشيد بروح الوحدة الوطنية

هنأ حزب حماة الوطن أقباط مصر بمناسبة الاحتفال بـعيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هذه المناسبة تجسد معاني المحبة والتآخي التي تربط أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، في نسيج وطني واحد.

وقال الحزب في بيان: «تحل علينا هذه الأيام احتفالية أقباط مصر بعيد القيامة المجيد، وندعو الله أن يديم على مصرنا الغالية نعمتي المحبة والسلام، وأن تظل منارة للاستقرار والوحدة الوطنية في ظل قيادة حكيمة ورشيدة».

وأشار الحزب إلى أن الأعياد القبطية والمناسبات الدينية تمثل لحظات تتجلى فيها روح التلاحم الوطني، وتؤكد أن الشعب المصري بجميع أطيافه يلتف حول هدف واحد، هو نهضة الدولة واستكمال مسيرتها التنموية.

كما ثمّن الحزب الجهود المتواصلة التي يبذلها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في دعم وحدة الصف الوطني، وإرساء قيم التسامح، وتعزيز روح المحبة والتفاهم بين المصريين كافة.

واختتم الحزب بيانه، بتأكيد أن الوحدة الوطنية ستظل صمام أمان مصر، وأن تماسك الشعب في مثل هذه المناسبات هو أكبر رد على كل محاولات بث الفُرقة والانقسام.