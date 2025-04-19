«حماة الوطن» يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد.. ويشيد بروح الوحدة الوطنية

«حماة الوطن» يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد.. ويشيد بروح الوحدة الوطنية

«حماة الوطن» يهنئ الأقباط بعيد القيامة المجيد.. ويشيد بروح الوحدة الوطنية

هنأ حزب حماة الوطن أقباط مصر بمناسبة الاحتفال بـعيد القيامة المجيد، مؤكدا أن هذه المناسبة تجسد معاني المحبة والتآخي التي تربط أبناء الشعب المصري، مسلمين ومسيحيين، في نسيج وطني واحد.

وقال الحزب في بيان: «تحل علينا هذه الأيام احتفالية أقباط مصر بعيد القيامة المجيد، وندعو الله أن يديم على مصرنا الغالية نعمتي المحبة والسلام، وأن تظل منارة للاستقرار والوحدة الوطنية في ظل قيادة حكيمة ورشيدة».

وأشار الحزب إلى أن الأعياد القبطية والمناسبات الدينية تمثل لحظات تتجلى فيها روح التلاحم الوطني، وتؤكد أن الشعب المصري بجميع أطيافه يلتف حول هدف واحد، هو نهضة الدولة واستكمال مسيرتها التنموية.

كما ثمّن الحزب الجهود المتواصلة التي يبذلها البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، في دعم وحدة الصف الوطني، وإرساء قيم التسامح، وتعزيز روح المحبة والتفاهم بين المصريين كافة.

واختتم الحزب بيانه، بتأكيد أن الوحدة الوطنية ستظل صمام أمان مصر، وأن تماسك الشعب في مثل هذه المناسبات هو أكبر رد على كل محاولات بث الفُرقة والانقسام.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا