ظواهر جوية متوقعة غدا الأحد.. شبورة ورياح

تستمر الأحوال الجوية في التقلبات على معظم الأنحاء وهو ما يحدث دائما على مدار فصل الربيع بين الانخفاض والارتفاع في درجات الحرارة والظواهر الجوية المختلفة، وذلك وفقا لما أوضحته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن الهيئة منذ قليل، استمرار ارتفاع درجات الحرارة مع تكون بعض الظواهر الجوية غدا الأحد الموافق 20 أبريل.

ظواهر جوية متوقعة غدا

ومن الظواهر الجوية المتوقع حدوثها غدا، تكون شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وقد تكون كثيفة أحيانا.

كما تنشط الرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.







درجات الحرارة غدا

القاهرة: العظمى 31، الصغرى 18



العاصمة الإدارية: العظمى 32، الصغرى 18



6 أكتوبر: العظمى 32، الصغرى 17



بنها: العظمى 31، الصغرى 18



دمنهور: العظمى 29، الصغرى 17



وادي النطرون: العظمى 31، الصغرى 18



كفر الشيخ: العظمى 29، الصغرى 17



المنصورة: العظمى 30، الصغرى 18



الزقازيق: العظمى 30، الصغرى 18



شبين الكوم: العظمى 30، الصغرى 17



طنطا: العظمى 29، الصغرى 16



دمياط: العظمى 24، الصغرى 17



الإسماعيلية: العظمى 32، الصغرى 16



السويس: العظمى 31، الصغرى 16



العريش: العظمى 25، الصغرى 15



رفح: العظمى 25، الصغرى 14



رأس سدر: العظمى 31، الصغرى 18



نخل: العظمى 31، الصغرى 10



كاترين: العظمى 29، الصغرى 09



الطور: العظمى 30، الصغرى 19



طابا: العظمى 31، الصغرى 16



شرم الشيخ: العظمى 35، الصغرى 23



الإسكندرية: العظمى 24، الصغرى 15



العلمين: العظمى 24، الصغرى 14



مطروح: العظمى 23، الصغرى 12



السلوم: العظمى 25، الصغرى 12



سيوة: العظمى 33، الصغرى 15



رأس غارب: العظمى 33، الصغرى 21



الغردقة: العظمى 34، الصغرى 21



سفاجا: العظمى 32، الصغرى 20



مرسى علم: العظمى 32، الصغرى 21



شلاتين: العظمى 32، الصغرى 21



حلايب: العظمى 29، الصغرى 22



أبو رماد: العظمى 31، الصغرى 21



رأس حدربة: العظمى 28، الصغرى 20



الفيوم: العظمى 33، الصغرى 16



بني سويف: العظمى 33، الصغرى 17



المنيا: العظمى 34، الصغرى 17



أسيوط: العظمى 35، الصغرى 16



سوهاج: العظمى 37، الصغرى 18



قنا: العظمى 39، الصغرى 20



الأقصر: العظمى 39، الصغرى 21



أسوان: العظمى 39، الصغرى 21



الوادي الجديد: العظمى 38، الصغرى 19



أبو سمبل: العظمى 38، الصغرى 21.