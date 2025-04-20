حملة للتبرع بالدم دعما للمرضى والمصابين في مديرية أمن الوادي الجديد

حملة للتبرع بالدم دعما للمرضى والمصابين في مديرية أمن الوادي الجديد

حملة للتبرع بالدم دعما للمرضى والمصابين في مديرية أمن الوادي الجديد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية دورها المجتمعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية التي تسهم في رعاية المرضى، إذ نظمت مديرية أمن الوادي الجديد، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة.

أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين، مؤكدين أن هذه المبادرة الإنسانية تساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين، وتعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية.

تواصل وزارة الداخلية جهودها في دعم المبادرات الإنسانية، تعزيزًا لقيم العطاء والتكافل الاجتماعي.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا