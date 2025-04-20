حملة للتبرع بالدم دعما للمرضى والمصابين في مديرية أمن الوادي الجديد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية دورها المجتمعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية التي تسهم في رعاية المرضى، إذ نظمت مديرية أمن الوادي الجديد، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية والجهات المختصة، حملة للتبرع بالدم، شارك فيها عدد من رجال الشرطة.

أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لجميع المتبرعين، مؤكدين أن هذه المبادرة الإنسانية تساهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين، وتعكس روح التضامن والمسؤولية المجتمعية.

تواصل وزارة الداخلية جهودها في دعم المبادرات الإنسانية، تعزيزًا لقيم العطاء والتكافل الاجتماعي.