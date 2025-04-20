إعلان نتائج مسابقة وقف محمد شوقي الفنجري لعام 2024

أعلنت اللجنة العليا لوقف المرحوم المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري، برئاسة المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة وناظر الوقف، نتائج مسابقة جائزة خدمة الدعوة والفقه الإسلامي لعام 2024.

موعد ومكان تسليم الجوائز

وأكد المستشار سامح سيد محمد، مقرر اللجنة العليا، أن اللجنة اعتمدت قرار منح الجوائز، وتفويض المستشار عبد الرزاق شعيب، رئيس الهيئة وناظر الوقف، لتحديد موعد وكيفية تسليم الجوائز للفائزين.

وقرر مقرر اللجنة العليا، أن الإعلان عن موعد ومكان تسليم الجوائز سيتم لاحقًا عبر وسائل الإعلام المختلفة، بالإضافة إلى نشر التفاصيل على الموقع الرسمي للهيئة ومنصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي.

دعم البحث العلمي

كما أشاد أعضاء اللجنة بمستوى المشاركات، معتبرين أن الجائزة تلعب دورًا هامًا في دعم البحث العلمي والإسهامات المتميزة في خدمة الفقه الإسلامي والدعوة.