موعد إجازة شم النسيم 2025.. مدفوعة الأجر للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص

يحل اليوم الاثنين موعد إجازة شم النسيم 2025، وذلك بالتزامن مع أصدار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا رسميا باعتبار اليوم إجازة رسمية مدفوعة الأجر للعاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص، بمناسبة عيد شم النسيم.

إجازات أخرى بخلاف إجازة شم النسيم 2025

ويحصل العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، بالإضافة إلى العاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص علي يومين إضافيين إجازة بخلاف إجازة شم النسيم 2025، وهم إجازة عيد تحرير سيناء والجمعة إجازة أسبوعية.

قرارات هامة من التموين بخصوص إجازة شم النسيم 2025

في سياق متصل وجّه الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، الشركة القابضة للصناعات الغذائية بتخفيض أسعار بعض السلع الأساسية، منها الدواجن المجمدة والبيض، والتي يزداد الإقبال عليها خلال فترة إجازة شم النسيم 2025، ليباع كيلو الدواجن المجمدة بـ 125 جنيهًا إلى 135 جنيهًا، كما تقرر تخفيض سعر طبق البيض (30 بيضة) من 150 إلى 125 جنيهًا.