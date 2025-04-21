«الأرصاد» تحذّر من طقس 8 مدن ساحلية في شم النسيم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين الموافق شم النسيم، حيث تحرص كثير من الأسر على الخروج إلى الحدائق العامة والمتنزهات أو الشواطئ والاستمتاع بالطقس المعتدل.

الأرصاد تحذر من طقس 8 مدن ساحلية

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّ السواحل الشمالية الغربية للبلاد تشهد طقس شديد الحرارة، حيث تصل الحرارة في بعض المحافظات إلى 35 درجة، بزيادة نحو 10 درجات عن المسجلة أمس، بسبب تأثر البلاد بمرتفع جوي يعمل على زيادة فترات أشعة الشمس.

وبحسب هيئة الأرصاد، تسجل المدن الساحلية الواقعة على السواحل الشرقية للبلاد، درجات حرارة أقل بنحو 10 درجات من المسجلة على السواحل الغربية، حيث يسود طقس ربيعي ومعتدل ولطيف على الشواطئ المختلفة في تلك المدن، ويمكن الاستمتاع بإجازة شم النسيم.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على السواحل الشرقية

- دمياط، العظمى 25، الصغرى 14.



- بورسعيد، العظمى 28، الصغرى 14.



- العريش، العظمى 26، الصغرى 10.



- رفح، العظمى 25، الصغرى 12.



- شرم الشيخ، العظمى 35، الصغرى 17.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على السواحل الغربية

- الإسكندرية، العظمى 34، الصغرى 13.



- العلمين الجديدة، العظمى 33، الصغرى 12.



- مطروح، العظمى 35، الصغرى 11.



- السلوم، العظمى 35، الصغرى 10.



- رأس غارب، العظمى 33، الصغرى 15.



- الغردقة، العظمى 34، الصغرى 21.



- سفاجا، العظمى 32، الصغرى 16.



- مرسى علم، العظمى 32، الصغرى 19.

نصائح الأرصاد لمواجهة ارتفاع درجات الحرارة اليوم