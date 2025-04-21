«الأرصاد»: ظاهرة جوية تؤثر على المحافظات الساحلية لمدة 48 ساعة مقبلة

كشفت الدكتورة منار غانم عن ظاهرة جوية تؤثر على حالة الطقس في المدن والمحافظات الواقعة شمال الوجه البحري، وعلى السواحل الشمالية الغربية والشرقية للبلاد لمدة 48 ساعة مقبلة، بدءًا من اليوم وحتى صباح غدٍ الثلاثاء.

ظاهرة جوية تؤثر على المحافظات الساحلية

وقالت منار غانم، عضو المكتب الاعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، لـ«الوطن»، إنّ المدن والمحافظات الساحلية بدءًا من اليوم وحتى غدٍ الثلاثاء تشهد ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة، حيث تتخطى حاجز 33 درجة في طقس الربيع، بسبب ظاهرة جوية تتمثل في تغيير مصادر الكتل الهوائية بدلا الحرارة القادمة من جنوب أوروبا المعتدلة في قيم حرارتها، ستصبح كتلا هوائية جنوبية وغربية قادمة من الصحراء الغربية للبلاد، وهي كتل مرتفعة كثيرا في درجات حرارتها، ما يترتب عليه طقس شديد الحرارة لمدة 48 ساعة مقبلة، وتصل الحرارة إلى 35 درجة، وتكون أكثر تأثيرًا على السواحل الشمالية الغربية للبلاد.

كتل هوائية شرقية تؤثر على طقس القاهرة

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنّ محافظة القاهرة الكبرى ومحافظات الدلتا وجنوب الوجه البحري، تُسجل درجات وقيم حرارة أقل من السواحل الغربية للبلاد؛ لأنّ مصادر الكتل الهوائية التي تُؤثر على القاهرة والسواحل الشرقية للبلاد، هي كتل جنوبية شرقية قادمة من صحراء الجزيرة العربية، حيث تتراوح الحرارة المسجلة على السواحل الشرقية بين 24 لـ26 درجة لذا يسود طقس ربيعي معتدل، وطقس حار على القاهرة الكبرى ومدن القناة، وتتراوح الحرارة بين 30 و33 درجة.