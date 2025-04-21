الآلاف يحتفلون بعيد الربيع في حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية (صور)

كتب - حسن صالح:

توافد الآلاف من المواطنين من أبناء محافظة القليوبية والقاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري منذ الصباح الباكر على حدائق ومتنزهات القناطر الخيرية، وافترشوا المساحات الخضراء الشاسعة التي تغطي معظم الاماكن للاحتفال بعيد الربيع (شم النسيم).

احتفالات شم النسيم بالقناطر

وكان نصيب الأسد للشباب والأطفال، إذ فضلوا ركوب الدراجات النارية والهوائية والمراكب النيلية والحناطير وسماع أغنية الربيع، ودخول حديقة الياسمين وأبوقردان.

وساعد انخفاض أسعار التذاكر للحدائق فى جذب اعداد كبيرة، بالإضافة إلى التطوير المستمر المتنزهات، كما شوهد أعدادا كبيرة من الجاليات العربية والأجنبية داخل الحدائق الذين شارك الزائرين احتفالهم بعيد الربيع.

طوارئ شم النسيم بالقليوبية

وأكد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، أنه جرى تشديد الرقابة على الأسواق ومحلات بيع الفسيخ والرنجة والأسماك، بالإضافة إلى إلغاء إجازات الأطباء بجميع المستشفيات المركزية، تحسبا لحدوث حالات تسمم أو حوادث طرق، بالاضافة الى التواجد الأمني علي الطرق الرئيسية والفرعية، للتعامل الفوري مع أي حالات طارئة.

واستقبل كورنيش النيل ببنها، وخاصة الممشي الجديد الذي جرى الانتهاء منه لاستقبال مئات الوافدين من أبناء المدينة والقرى المجاورة.

وطالب المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع حالة التأهب والمرور على جميع المستشفيات، للتأكد من تنظيم عمل الأطقم الطبية والنوبتجيات والتمريض وتوافر جميع المستلزمات الطبية والعلاجية مع تجهيز أقسام الاستقبال بالمستشفيات العامة والمركزية، لتقديم كل أوجه الرعاية الصحية للمرضى، بالإضافة إلى الجاهزية الكاملة بمرفق الإسعاف بكل أنحاء المحافظة للتعامل الفوري مع حالات الطوارئ.