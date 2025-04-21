طقس شم النسيم: حار نهارا على أغلب الأنحاء والعظمى في القاهرة 33 درجة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية توقعات طقس حار نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشرقية، مائل للبرودة ليلًا على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أنَّ يستمر الارتفاع في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء حتى يوم الأربعاء المقبل، وتنخفض بعدها درجات الحرارة بقيمة تتراوح بين 5 إلى 6 درجات.

حالة الطقس اليوم

وقالت منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية إنَّ شبورة مائية تسيطر صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وتنشط الرياح على مناطق من غرب البلاد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة، وذلك وفق بيان حالة الطقس.

درجات الحرارة يوم شم النسيم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الموافق شم النسيم كالتالي:

القاهرة العظمى 33 والصغرى 25

العاصمة الإدارية العظمى 33 والصغرى 24

الإسكندرية العظمى 34 والصغرى 21

العلمين العظمى 33 والصغرى 22

مطروح العظمى 35 والصغرى 22

كفر الشيخ العظمى 30 والصغرى 23

المنصورة العظمى 32 والصغرى 24

الشرقية العظمى 31 والصغرى 23

الغردقة العظمى 34 والصغرى 21

مرسى علم العظمى 32 والصغرى 21

الفيوم العظمى 35 والصغرى 16

أسيوط العظمى 37 والصغرى 17

قنا العظمى 39 والصغرى 20

الأقصر العظمى 39 والصغرى 21

أسوان العظمى 39 والصغرى 22

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء بقيم تتراوح بين 5 إلى 6 درجات، إذ أنَّه متوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة والوجه البحري لقيم تتراوح بين 38 إلى 39 درجة، وعلى السواحل الشمالية إلى 34 درجة مئوية.