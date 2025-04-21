الجيزة توزع أكياسا بلاستيكية على رواد الحدائق والمتنزهات لجمع المخلفات

الجيزة توزع أكياسا بلاستيكية على رواد الحدائق والمتنزهات لجمع المخلفات

الجيزة توزع أكياسا بلاستيكية على رواد الحدائق والمتنزهات لجمع المخلفات

أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، أن هيئة النظافة والتجميل وزعت أكياس قمامة مجانًا على روّاد الحدائق العامة والمتنزهات، لاسيما في المناطق الأثرية وحديقة سفاري وحديقة طلعت حرب بإمبابة، وذلك لتسهيل عملية جمع القمامة ونقلها إلى المقلب العمومي في شبرامنت.

تهذيب الأشجار

ووجّه المحافظ رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز بدفع فرق العمل في قطاع الحدائق عقب انتهاء إجازة شم النسيم، لبدء أعمال تهذيب الأشجار والنباتات وصيانة المسطحات الخضراء والحدائق والجزر الوسطى في الشوارع والميادين، لاستعادة مظهرها الجمالي.

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