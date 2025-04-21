أفضل 5 أماكن للخروج في شم النسيم بالدقهلية.. فسحة بـ5 جنيهات

أفضل 5 أماكن للخروج في شم النسيم بالدقهلية.. فسحة بـ5 جنيهات

أفضل 5 أماكن للخروج في شم النسيم بالدقهلية.. فسحة بـ5 جنيهات

تشهد الحدائق العامة إقبالا كثيفا من المواطنين اليوم، من أجل الاحتفال والاستمتاع بشم النسيم، والتنزه مع أصدقائهم وأقاربهم، والتمتع بالجو المميز لعيد الربيع، وتتوفر عدة أماكن للاستمتاع والتنزه في محافظة الدقهلية، سواء الحدائق العامة أو المدن الساحلية.

حدائق القناطر الخيريه في شم النسيم

5 أماكن للخروج في شم النسيم بالدقهلية

وأكدت محافظة الدقهلية أنه جرى تجهيز الحدائق العامة من أجل استقبال المواطنين للاستمتاع بعيد شم النسيم، والخروج مع أسرهم وأقاربهم، ومن ضمنها:

  • حديقة شجرة الدر: تعتبر من أرخص الأماكن للخروج والتنزه في محافظة الدقهلية، وسعر تذكرة الدخول 5 جنيهات، وتضم أماكن للجلوس على الكورنيش والاستمتاع فضلا عن احتوائها على مراكب نيلية.

حدائق القناطر الخيريه في شم النسيم

  • حديقة الأسرة: أكد إيهاب محمد، القائم بأعمال الحديقة لـ«الوطن»، أن الحديقة تفتح أبوابها أمام المواطنين في المناسبات والأعياد وعلى مدار العام، وتشهد إقبالا كثيفا طوال فترة المناسبات وخاصة شم النسيم، وتصل سعر التذكرة بها إلى 5 جنيهات والألعاب 3 جنيهات.

حدائق القناطر الخيريه في شم النسيم

  • ممشي المنصورة الجديد: أكد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، تجهيز الممشى لاستقبال المواطنين، الذي يطل علي نهر النيل في المنصورة، ويمكن الدخول بالمجان والاستمتاع، وتتواجد أماكن محددة لركوب الدراجات ولعب الرياضات المختلفة.
  • مدينة جمصة: تشهد إقبالا كثيفا من المواطنين طوال المناسبات وخاصة شم النسيم، إذ يقبل المواطنون عليها للاستمتاع والتنزه.

شم النسيم بشواطئ الاسكندرية

  • مدينة المنصورة الجديدة: تعتبر من أفضل المناطق للخروج والاستمتاع سواء بالجلوس أمام البحر أو التنزه على الكورنيش الخاص بالمدينة.

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