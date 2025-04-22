«الأرصاد»: اليوم ذروة الموجة شديدة الحرارة.. تصل إلى 40 على القاهرة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم ذروة الموجة الشديدة الحرارة على القاهرة وجميع المحافظات، حيث تكسر الحرارة حاجز الـ40 درجة على القاهرة، في حين تسجل 39 درجة في الظل، وتصل إلى 41 لـ44 درجة على محافظات الصعيد وسيناء.

اليوم ذروة الموجة الشديدة الحرارة

من جانبها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة الأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، أن البلاد تتأثر اليوم بمرتفع جوي يزيد من سطوع أشعة الشمس، وكتل هوائية صحراوية شديدة الحرارة، مع بداية الأسبوع الخامس فصل الربيع، حيث تسجل درجات الحرارة قيم اعلى من حرارة فصل الصيف. وأشارت إلى أن هذه الموجة ستنكسر بدء من غد الأربعاء، حيث يبدأ الانخفاض التدريجي في قيم الحرارة العظمي والصغرى، لتعود الى المعدلات الطبيعية في هذا الوقت من العام.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم

وعن درجات الحرارة في طقس اليوم على المدن والمحافظات، جاءت كما يلي:



- القاهرة، العظمى 39، الصغرى 15.



- العاصمة الإدارية، العظمى 39، الصغرى 14.



- أكتوبر، العظمى 38، الصغرى 13.



- بنها، العظمى 38، الصغرى 13.



- دمنهور، العظمى 36، الصغرى 12.



- وادي النطرون، العظمى 38، الصغرى 12.



- كفر الشيخ، العظمى 37، الصغرى 12.



- المنصورة، العظمى 38، الصغرى 12.



- الزقازيق، العظمى 38، الصغرى 13.



- شبين الكوم، العظمى 38، الصغرى 13.



- طنطا، العظمى 38، الصغرى 13.



- دمياط، العظمى 30، الصغرى 14.



- بورسعيد، العظمى 37، الصغرى14.



- الإسماعيلية، العظمى 41، الصغرى 11.



- السويس، العظمى 40، الصغرى 12.



- العريش، العظمى 41، الصغرى 10.



- رفح، العظمى 41، الصغرى 11.



- رأس سدر، العظمى 38، الصغرى13.



- نخل، العظمى 39، الصغرى 05.



- كاترين، العظمى 32، الصغرى 05.



- الطور، العظمى 35، الصغرى16.



- طابا، العظمى 38، الصغرى 12.



- شرم الشيخ، العظمى 38، الصغرى17.



- الإسكندرية، العظمى 34، الصغرى 13.



- العلمين الجديدة، العظمى 32، الصغرى 12.



- مطروح، العظمى 32، الصغرى 11.



- السلوم، العظمى 30، الصغرى 10.



- سيوة، العظمى 41، الصغرى 10.



- رأس غارب، العظمى 36، الصغرى 15.



- الغردقة، العظمى 37، الصغرى 21.



- سفاجا، العظمى 36، الصغرى 16.



- مرسى علم، العظمى 36، الصغرى 19.



- شلاتين، العظمى 38، الصغرى 19.



- حلايب، الكبرى32، الصغرى 20.



- أبو رماد، العظمى 31، الصغرى 19.



- رأس حدربة، العظمى 31، الصغرى 20.



- الفيوم، العظمى 40، الصغرى 15.



- بني سويف، العظمى 41، الصغرى 15.



- المنيا، العظمى 41، الصغرى 15.



- أسيوط، العظمى 42، الصغرى 16.



- سوهاج، العظمى 42، الصغرى 17.



- قنا، العظمى 42، الصغرى 17.



- الأقصر، العظمى 43 الصغرى 18.



- أسوان، العظمى 43، الصغرى 19.



- الوادي الجديد، العظمى 42، الصغرى 18.



- أبو سمبل، العظمى 40، الصغرى 19.