الأرصاد: تغير مصادر الكتل الهوائية يرفع الحرارة في عدة محافظة لأكثر من 41 درجة

أكّدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ عدد كبير من المحافظات الواقعة جنوب البلاد ستكون أكثر تأثرًا اليوم بـ3 ظواهر جوية تعمل على ارتفاع درجات الحرارة بحيث تكسر حاجز 41 درجة، ليسود طقس شديد الحرارة.

3 ظواهر جوية تؤثر في طقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أنّ هناك تغير واضح في مصادر الكتل الهوائية بطقس اليوم، إذ تتأثر جميع أنحاء البلاد بكتل هوائية جنوبية غربية شديدة الحرارة، يصاحبها نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على عدد من المحافظات الجنوبية، مما يزيد من حرارة الطقس، وهذا يتزامن مع تأثير المرتفع الجوي الحار القادم من طبقات الجو العليا.

تغير مصادر الكتل الهوائية وراء الطقس الشديد الحرارة

وأشارت الأرصاد الجوية أنَّ البلاد كانت تتأثر خلال الأسابيع الماضية، بكتل هوائية شمالية قادمة على البحر المتوسط من جنوب شرق أوروبا، وهي من عملت على تلطيف حالة الجو في الأسابيع الأولى من فصل الربيع، لذا كان يسود طقس معتدل على القاهرة والسواحل ومدن القناة ومحافظات الدلتا، في حين كان الطقس حارًا على جنوب البلاد وسيناء ومحافظات الصعيد، ولكن بعد تغير مصادر الكتل الهوائية من شمالية معتدلة الى جنوبية وغربية شديدة الحرارة، أثرت على حالة الطقس وترتب عليها ارتفاع درجات الحرارة لتكسر حاجز الـ41 على محافظات جنوب البلاد والصعيد.

مدن ومحافظات تكسر حاجز الـ41 درجة اليوم

- الإسماعيلية، العظمى 41، الصغرى 11.



- السويس، العظمى 41، الصغرى 12.



- العريش، العظمى 41، الصغرى 10.



- رفح، العظمى 41، الصغرى 11.



- سيوة، العظمى 41، الصغرى 10.



- بني سويف، العظمى 41، الصغرى 15.



- المنيا، العظمى 41، الصغرى 15.



- أسيوط، العظمى 42، الصغرى 16.



- سوهاج، العظمى 42، الصغرى 17.



- قنا، العظمى 42، الصغرى 17.



- الأقصر، العظمى 43 الصغرى 18.



- أسوان، العظمى 43، الصغرى 19.



- الوادي الجديد، العظمى 42، الصغرى 18.



