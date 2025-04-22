ضبط قضايا اتجار غير مشروع بالنقد الأجنبي بقيمة 23 مليون جنيه خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، ضرباتها الأمنية لضبط مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، والمضاربة بأسعار العملات خارج نطاق السوق المصرفي، لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار بالعملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 23 مليون جنيه، واتخذت الإجراءات القانونية بحق المتهمين، وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط المخالفات المالية وحماية الاقتصاد الوطني.