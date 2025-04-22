تراجع 34% في إيرادات الأفلام بالسينما.. وسيكو سيكو يحافظ على الصدارة

كتبت - نورهان نصرالله

شهدت إيرادات الأفلام المصرية تراجعا في شباك التذاكر خلال آخر 24 ساعة، إذ سجلت 4 ملايين و997 ألف جنيه، بنسبة تراجع 34% مقارنة باليوم السابق، وفق تقرير الإيرادات اليومية، الصادر عن الموزع محمود الدفراوي مسؤول التوزيع في غرفة صناعة السينما.

يواصل فيلم سيكو سيكو للمخرج عمر المهندس الحفاظ على صدارة شباك تذاكر الأفلام المصرية، ليكون صاحب النصيب الأكبر من إجمالي الإيرادات محققا 4 ملايين و146 ألف جنيه، منفردا، بينما حققت الأفلام الـ4 الأخرى 851 ألف جنيه.

إيرادات فار بـ 7 ترواح تتراجع 38% في شباك التذاكر

جاء فيلم الصفا ثانوية بنات في المركز الثاني في قائمة إيردات الأفلام أمس، محققا 354 ألف جنيه مقابل بيع 3 آلاف تذكرة سينما، يليه في المركز الثالث فيلم نجوم الساحل الذي حقق 313 ألف جنيه عن بيع 2394 تذكرة سينما، أما المركز الرابع فكان من نصيب فيلم استنساخ بـ153 ألف جنيه، عن بيع 1249 تذكرة سينما.

وجاء في المركز الأخير فيلم فار بـ7 ترواح ببيع 239 تذكرة سينما، بإيرادات 29 ألف جنيه، بتراجع 38%، مقارنة باليوم السابق، بحسب تقرير الإيرادات.