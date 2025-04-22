جامعة بنها الأهلية: حصر إمكانيات البرامج الأكاديمية لتحديد الطاقة الاستيعابية للطلاب

كتب - حسن صالح

عقد مجلس جامعة بنها الأهلية، اجتماعه، برئاسة الدكتور تامر سمير رئيس الجامعة، وحضور الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة للشئون الأكاديمية، والدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال، ومديري البرامج، وأعضاء مجلس الجامعة، وأمين عام الجامعة، وأمين الجامعة المساعد.

واستهل الدكتور تامر سمير الجلسة بتقديم التهنئة للأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد والشعب المصري بمناسبة احتفالات شم النسيم.

واستعرض الدكتور تامر سمير مخطط الموارد البشرية للهيكل الإداري والمسميات الوظيفية وأعداد العاملين الإداريين داخل الجامعة من «2025 إلى 2030»،

ووافق المجلس على تشكيل لجنة لمراجعة المخطط المقترح وإعداد تقرير نهائي بشأنه.

سياسات القبول في جامعة بنها الأهلية

كما استعرض الدكتور حسين المغربي نائب رئيس جامعة بنها الأهلية للشئون الأكاديمية قواعد السياسات العامة لقبول الطلاب للعام الأكاديمي 2025/2026 م ، وكذلك مناقشة حصر إمكانيات البرامج الأكاديمية لتحديد الطاقة الاستيعابية للطلاب بمرحلة البكالوريوس خلال الخمس سنوات القادمة.

اخلاقيات البحث العلمي

كما استعرض أيضا تنظيم يوم علمي داخل كليات الجامعة ، وكذلك اعلان القواعد المنظمة لأخلاقيات البحث العلمي في ضوء تشكيل لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي بالجامعة.

من جانبه استعرض الدكتور محمود شكل نائب رئيس الجامعة للتوظيف والابتكار وريادة الأعمال توقيع عدد بروتوكولات التعاون بين الجامعة والشركات والمؤسسات الصناعية المختلفة بهدف توفير فرص التدريب والتوظيف للطلاب.