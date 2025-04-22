غرامة التواجد في السعودية بعد انتهاء صلاحية التأشيرة..اعرف الضوابط

أكدت وزارة الداخلية السعودية، تطبيق الغرامة على المتواجدين بالمملكة بعد انتهاء صلاحية التأشيرة الخاصة بهم، لتصدر وزارة الداخلية بيانا مهما لتكشف فيه، تفاصيل غرامة التواجد في السعودية بعد انتهاء التأشيرة، وهو ما نوضحه فيما يلي.

غرامة التواجد في السعودية بعد انتهاء التأشيرة

وأضافت الوزارة تطبيق غرامات مالية تصل إلى 50 ألف ريال سعودي، والحبس 6 أشهر، مع الترحيل الفوري لكل وافد يتأخر عن مغادرة المملكة بعد انتهاء صلاحية تأشيرة الدخول الممنوحة له، سواء كانت لأغراض العمرة، أو الزيارة أو العمل.



وأوضحت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تنظيم حركة الوافدين، وضمان الامتثال الكامل للقوانين والتعليمات الخاصة بالحج والعمرة.

ضوابط زيارة الكعبة خلال موسم الحج

- الحصول على تصريح حج رسمي من الجهات المعنية عبر المنصات الإلكترونية المعتمدة مثل «نسك» أو «أبشر».



- الالتزام بمدة التأشيرة المحددة وعدم تجاوزها تحت أي ظرف.



- زيارة الكعبة خلال موسم الحج تقتصر على:



- حاملو تأشيرة حج.



- المواطنون والمقيمون الحاصلين على تصاريح رسمية لأداء المناسك.



- لا يُسمح للزوار الحاصلين على تأشيرات سياحية أو عمرة بدخول مكة المكرمة أو المشاعر المقدسة خلال فترة الحج ابتداءً من منتصف شهر ذو القعدة حتى نهاية موسم الحج.



- احترام التعليمات الأمنية والصحية، والالتزام بتعليمات منظمي الحملات والجهات المختصة داخل المشاعر المقدسة.



عدم التسلل إلى مكة أو المشاعر بدون تصريح، حيث يعد مخالفة جسيمة يعاقب عليها بالغرامة أو السجن أو الترحيل.



تدعو السلطات السعودية جميع القادمين إلى المملكة إلى التحقق من صلاحية تأشيراتهم ومغادرتها في الموعد المحدد، وتجنب مُخالفة القوانين التي قد تؤدي إلى عقوبات صارمة تؤثر على سجل الوافد وفرص دخوله المستقبلية إلى المملكة