انكسار الموجة شديدة الحرارة اليوم.. والقاهرة تسجل 35 درجة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، انخفاض درجات الحرارة نحو 5 درجات عن أمس، على السواحل الشمالية ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال وجنوب الوجه البحري، ومحافظات شمال الدلتا، في حين تتخطى الحرارة 41 درجة على بعض مدن سيناء ومحافظات الصعيد وجنوب البلاد.

انكسار الموجة شديدة الحرارة اليوم

من جهتها، أكدت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالأرصاد الجوية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ المحافظات الساحلية بدأت تتاثر اليوم، بكتل هوائية معتدلة آتية من جنوب اوروبا، يمتد تأثيرها إلى جنوب الوجه البحري والدلتا ومدن القناة، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد، لذا نشهد انخفاضًا بنحو 5 درجات فى قيم الحرارة المسجلة مقارنة بأمس، على تلك المدن والمحافظات، في حين تستمر الموجة شديدة الحرارة على محافظات جنوب البلاد وجنوب الصعيد وسيناء، بسبب تأثر تلك المناطق بالكتل الهوائية الصحراوية شديدة الحرارة الآتية من الصحراء الغربية للبلاد.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على القاهرة والمحافظات

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال طقس اليوم على المدن والمحافظات، جاءت كما يلي:



- القاهرة، العظمى 35، الصغرى 15.



- العاصمة الإدارية، العظمى 35، الصغرى 14.



- أكتوبر، العظمى 35، الصغرى 13.



- بنها، العظمى 35، الصغرى 13.



- دمنهور، العظمى 33، الصغرى 12.



- وادي النطرون، العظمى 35، الصغرى 12.



- كفر الشيخ، العظمى 34، الصغرى 12.



- المنصورة، العظمى 33، الصغرى 12.



- الزقازيق، العظمى 35، الصغرى 13.



- شبين الكوم، العظمى 34، الصغرى 13.



- طنطا، العظمى 34، الصغرى 13.



- دمياط، العظمى 28 الصغرى 14.



- بورسعيد، العظمى 29، الصغرى14.



- الإسماعيلية، العظمى 36، الصغرى 11.



- السويس، العظمى 35، الصغرى 12.



- العريش، العظمى 31، الصغرى 10.



- رفح، العظمى 30، الصغرى 11.



- رأس سدر، العظمى 38، الصغرى13.



- نخل، العظمى 40، الصغرى 05.



- كاترين، العظمى 34، الصغرى 05.



- الطور، العظمى 35، الصغرى16.



- طابا، العظمى 36، الصغرى 12.



- شرم الشيخ، العظمى 38، الصغرى17.



- الإسكندرية، العظمى 24، الصغرى 13.



- العلمين الجديدة، العظمى 23، الصغرى 12.



- مطروح، العظمى 23، الصغرى 11.



- السلوم، العظمى 24، الصغرى 10.



- سيوة، العظمى 29، الصغرى 10.



- رأس غارب، العظمى 38، الصغرى 15.



- الغردقة، العظمى 40، الصغرى 21.



- سفاجا، العظمى 40، الصغرى 16.



- مرسى علم، العظمى 39، الصغرى 19.



- شلاتين، العظمى 36، الصغرى 19.



- حلايب، الكبرى32، الصغرى 20.



- أبو رماد، العظمى 31، الصغرى 19.



- رأس حدربة، العظمى 36، الصغرى 20.



- الفيوم، العظمى 36، الصغرى 15.



- بني سويف، العظمى 37، الصغرى 15.



- المنيا، العظمى 40، الصغرى 15.



- أسيوط، العظمى 41، الصغرى 16.



- سوهاج، العظمى 42، الصغرى 17.



- قنا، العظمى 42، الصغرى 17.



- الأقصر، العظمى 44 الصغرى 18.



- أسوان، العظمى 44، الصغرى 19.



- الوادي الجديد، العظمى 43، الصغرى 18.



- أبو سمبل، العظمى 42، الصغرى 19.