إنشاء قاعدة بيانات تضم جميع الإمكانات والتحديات المتعلقة بمنظومة النظافة بالجيزة

ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لقاءً للوقوف على آليات تعزيز كفاءة منظومة النظافة على مستوى الأحياء والمراكز والمدن وطرق الدفع بوتيرة العمل لتحقيق رضا المواطنين.

تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الأداء الميداني

وأكد «النجار»، خلال اللقاء، على أهمية إنشاء قاعدة بيانات شاملة تضم جميع الإمكانات والتحديات المتعلقة بمنظومة النظافة بما في ذلك الكوادر البشرية والمعدات، وخطط توزيعها جغرافيًا بما يضمن تحسين كفاءة العمل ورفع مستوى الأداء الميداني.

تحديد الاحتياجات الفعلية للوصول إلى المستوى الأمثل

وشدد على ضرورة إجراء حصر دقيق للمدخلات والمصروفات الخاصة بقطاع النظافة، إلى جانب تحديد الاحتياجات الفعلية للوصول إلى المستوى الأمثل من الكفاءة في تقديم الخدمات، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة في ملف الجمع السكني للمخلفات التي تم تنفيذها بعدد من الوحدات المحلية بمراكز المحافظة، التي ساهمت في رفع كفاءة العمل، مؤكدًا أنه يتم حاليًا دراسة إمكانية تعميم تلك التجارب في مناطق أخرى مع الأخذ في الاعتبار أي ملاحظات قد تطرأ لضمان التطوير المستمر.

استعراض خطط العمل الجارية

وجرى استعراض خطط العمل الجارية، حيث وجّه المحافظ بالمتابعة الدقيقة لأداء شركات الجمع السكني ومدى التزامها ببنود التعاقد المبرم معها، مشدّدًا على ضرورة التطبيق الفعّال لآليات الجمع المنزلي للمخلفات لما لها من أثر إيجابي مباشر على نظافة الشوارع والمظهر الحضاري العام.

وكلف المحافظ بتفعيل دور إدارة المخلفات في الأحياء والمراكز والمدن ونواب رؤساء الأحياء والمراكز المكلفين بملف النظافة إلى جانب الرصد الميداني الدوري لحالة النظافة وعدم السماح بوجود بؤر لتجمع المخلفات.