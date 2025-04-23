ناسا تعلن موعد سقوط الشهاب القيثارية.. نصائح عند رؤيتها

ناسا تعلن موعد سقوط الشهاب القيثارية.. نصائح عند رؤيتها

ناسا تعلن موعد سقوط الشهاب القيثارية.. نصائح عند رؤيتها

تشتهر زخات القيثاريات بشهبها السريعة اللامعة، التي قد تترك آثارًا متوهجة مرئية لعدة ثوان، نتيجة تفاعلها مع الغلاف الجوي العلوي للأرض، وينتج متوسط ​​زخات القيثاريات ما بين 15 و20 شهابًا في الساعة، ونتعرف في التقرير التالي عن موعد سقوط الشهاب القيثارية، وفقا لموقع space، ومن المتوقع أن تسقط الشهاب القيثارية خلال الساعات المقبلة قبل يوم 25 أبريل.

موعد سقوط الشهاب القيثارية

قال بيل كوك، رئيس مكتب بيئة النيازك التابع لناسا في مركز مارشال لرحلات الفضاء، في بيانٍ لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا: «ستبدأون برؤية القيثاريات بعد الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي هذا العام، ولن يعيق ضوء الهلال الرؤية كثيرًا، ولكن من الأفضل النظر بعيدًا عن القمر، ويفضل وضعه خلفكم».

وللحصول على أفضل تجربة، يجب البحث عن مكان يتمتع بإطلالة واضحة على سماء الليل مع أقل قدر من التلوث الضوئي، وينصح بارتداء ملابس دافئة، والتفكير في إحضار كرسي متكئ لتتمكن من النظر براحة إلى السماء بحثًا عن الشهب المتلألئة.

نصائح عند مشاهدة سقوط الشهاب القيثارية

وقد تستغرق عيناك ما يصل إلى 30 دقيقة لتعتاد على الظلام، إذا كنت بحاجة إلى مصباح يدوي، فاستخدم واحدًا بضوء أحمر لتجنب إضعاف رؤيتك الليلية، ولا تركز على نقطة الإشعاع، بل انظر إلى السماء بأكملها للحصول على أفضل فرصة لرصد الشهب عند ظهورها من جميع الاتجاهات.

مواضيع متعلقة

الاكثر قراءة

إنفوجراف

المزيد
Ref3a Tathwy

إعلام فلسطيني: اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال بمخيم بلاطة شرق نابلس

ألوان

المزيد

في وقفة عرفة.. أطعمة ومشروبات تجنبها عند الإفطار اليوم

حاج يمني من ذوي الهمم: بكيت عند رؤيتي الكعبة والحج رحلة العمر

أبرز لقطات حفل زفاف محمد هاني وشقيقة زوجة حسام غالي «صور»

طفل «مبتور الأطراف» يلهو على شاطئ غزة.. «نحب الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا»

«مترميهاش بعد ما تشربها».. 5 استخدمات لن تتوقعها لبقايا القهوة

الوطن سبورت

المزيد

شرط مثير من زيزو للعودة إلى الزمالك

هل يغيب أحمد فتوح عن مباراة القمة أمام الأهلي؟.. مصدر يكشف التفاصيل

ليفربول يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح الـ32.. «الملك المصري»

تفاصيل عقد محمد هاني الجديد في الأهلي.. تعرف على راتبه (خاص)

مهاجم سويسرا المرشح للأهلي يسجل أول أهدافه الدولية أمام المجر

ترتيب الدوري بعد فوز الأهلي على فاركو وتفوق الزمالك على سيراميكا