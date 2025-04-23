ناسا تعلن موعد سقوط الشهاب القيثارية.. نصائح عند رؤيتها

تشتهر زخات القيثاريات بشهبها السريعة اللامعة، التي قد تترك آثارًا متوهجة مرئية لعدة ثوان، نتيجة تفاعلها مع الغلاف الجوي العلوي للأرض، وينتج متوسط ​​زخات القيثاريات ما بين 15 و20 شهابًا في الساعة، ونتعرف في التقرير التالي عن موعد سقوط الشهاب القيثارية، وفقا لموقع space، ومن المتوقع أن تسقط الشهاب القيثارية خلال الساعات المقبلة قبل يوم 25 أبريل.

موعد سقوط الشهاب القيثارية

قال بيل كوك، رئيس مكتب بيئة النيازك التابع لناسا في مركز مارشال لرحلات الفضاء، في بيانٍ لوكالة الفضاء الأمريكية ناسا: «ستبدأون برؤية القيثاريات بعد الساعة العاشرة مساءً بالتوقيت المحلي هذا العام، ولن يعيق ضوء الهلال الرؤية كثيرًا، ولكن من الأفضل النظر بعيدًا عن القمر، ويفضل وضعه خلفكم».

وللحصول على أفضل تجربة، يجب البحث عن مكان يتمتع بإطلالة واضحة على سماء الليل مع أقل قدر من التلوث الضوئي، وينصح بارتداء ملابس دافئة، والتفكير في إحضار كرسي متكئ لتتمكن من النظر براحة إلى السماء بحثًا عن الشهب المتلألئة.

نصائح عند مشاهدة سقوط الشهاب القيثارية

وقد تستغرق عيناك ما يصل إلى 30 دقيقة لتعتاد على الظلام، إذا كنت بحاجة إلى مصباح يدوي، فاستخدم واحدًا بضوء أحمر لتجنب إضعاف رؤيتك الليلية، ولا تركز على نقطة الإشعاع، بل انظر إلى السماء بأكملها للحصول على أفضل فرصة لرصد الشهب عند ظهورها من جميع الاتجاهات.