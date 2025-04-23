«الأرصاد»: القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة في العاشرة صباحا لأول مرة منذ 10 سنوات

«الأرصاد»: القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة في العاشرة صباحا لأول مرة منذ 10 سنوات

«الأرصاد»: القاهرة الكبرى تسجل 35 درجة في العاشرة صباحا لأول مرة منذ 10 سنوات

شهدت البلاد خلال الساعات الماضية موجة حارة وأجواء ساخنة دفعت الكثيرين للتساؤل عن موعد انتهائها. وقد أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن بدء انحسار الموجة شديدة الحرارة ودخول الجبهة الباردة المصحوبة برياح شمالية غربية، حيث سجلت درجة الحرارة الآن في القاهرة الكبرى 26 درجة مئوية.

35 درجة في العاشرة صباحا لأول مرة منذ 10 سنوات

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنه لأول مرة خلال العقد الأخير، تسجل القاهرة الكبرى درجة الحرارة العظمى الساعة العاشرة والنصف صباحا 35 درجة مئوية، إذ أن المعتاد في الساعات الأولى من الصباح الباكر تكون درجات الحرارة منخفضة، مقارنة بدرجات الحرارة وقت الظهيرة.

كثافة الشبورة المائية على الطرق ضمن حالة الطقس اليوم

ومع بدء انخفاض درجات الحرارة، الذي يتراوح بين 4 و7 درجات مئوية، يبدأ الطقس الغائم في السيطرة على الأجواء، ليسيطر على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، بينما يكون الطقس مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد والصحراء الغربية.

نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، من نشاط الرياح على بعض المناطق لتصل سرعتها إلى 34 كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على شمال الصعيد والصحراء الغربية، فيما تصل إلى 40 كم/س، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

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