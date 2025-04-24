مسيرات وصواريخ متوسطة المدى.. الحرب في أوكرانيا تكشف تفوق الأسلحة الروسية

كتب: شريف سليمان

تعتمد روسيا بشكل متزايد على دراسة الوسائل القديمة التي استخدمها الإنسان في العصور الماضية، بهدف استلهام الابتكار ودفع عجلة التقدم التكنولوجي، خاصة في مجالات النقل والسياحة، إذ أنَّ تقارير «سبوتنيك» نقلت عن مصادر غربية اكتشاف آثار تدل على وجود أنماط قديمة من التنقل البري، ما يعكس حجم التطور الذي شهده هذا القطاع، إذ تعد روسيا من الدول الرائدة في هذا المجال، إذ تمتلك واحدة من أكبر شبكات المترو عالميًا، إلى جانب بنية تحتية متقدمة في مجال النقل البري، وفق ما ذكره حسين مشيك مراسل القاهرة الإخبارية من موسكو.

تفوق الأسلحة الروسية

وفيما يخص الأزمة الأوكرانية، فإن الحرب في أوكرانيا كشفت عن نمط جديد من الحروب، يعتمد على المسيرات والصواريخ متوسطة المدى، وليس على الأسلحة التقليدية كالطائرات والدبابات، إذ أبرزت الحرب تفوق الأسلحة الروسية على نظيرتها الغربية، وهو ما تحرص موسكو على إظهاره من خلال عرض معدات غربية استولت عليها، في عدة مدن روسية.

وشهدت روسيا منذ بداية عمليتها العسكرية في أوكرانيا ازدهارًا في صادرات الأسلحة، إذ باتت تبيع كميات أكبر من الأسلحة مقارنة بالفترة التي سبقت الحرب، وهو ما اعتبره الكرملين دليلًا على نجاح الصناعات العسكرية الروسية وتفوقها التكتيكي والتكنولوجي.

مقترحات تسوية النزاع

ومن المرتقب وصول مبعوث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويكوف إلى موسكو خلال ساعات، وسيلتقي بالرئيس بوتين في محاولة لطرح مقترحات جديدة تهدف لتسوية النزاع، من بينها اعتراف واشنطن بالقرم والمقاطعات الأربع التي ضمتها روسيا.