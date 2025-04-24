«تعليم دمياط» تحصد مركزين متقدمين في مسابقة التصوير على مستوى الجمهورية

كتبت: منى عبدالله

حقق توجيه التربية الفنية بمديرية التربية والتعليم بدمياط، إنجازًا متميزًا بحصوله على المركزين الثاني والتاسع على مستوى الجمهورية في مسابقة التصوير الفني للعام الدراسي 2024/ 2025.



وأعرب ياسر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، عن خالص تهانيه وسعادته بهذا الإنجاز المتميز الذي يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه المديرية بالأنشطة الفنية ودعم الموهوبين من الطلاب.

فوز طالبة كفيفة بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية

وهنأ وكيل الوزارة، في بيان صحفي، الطالبة الموهوبة فاطمة الزهراء محمد بصل، من مدرسة النور للمكفوفين التابعة لإدارة دمياط التعليمية، لفوزها بالمركز الثاني على مستوى الجمهورية، مشيداً بإصرارها وموهبتها الفذة التي تحدت الصعاب وأثمرت عن هذا التفوق اللافت.

فوز طالب بالمركز التاسع

كما هنأ الطالب مصطفى عبده معوض، من مدرسة دكتور علي مشرفة الإعدادية التابعة لإدارة دمياط التعليمية، لحصوله على المركز التاسع جمهورية، مؤكداً أن هذا الفوز هو دليل على موهبته المتميزة وجهده الدؤوب.

وأكد ياسر عمارة أن هذا الإنجاز هو ثمرة جهود متواصلة من معلمي التربية الفنية بالمدارس والإدارة التعليمية، الذين يبذلون قصارى جهدهم لاكتشاف ورعاية المواهب الطلابية وتنمية قدراتهم الإبداعية.

وأشار إلى أن المديرية ستستمر في دعم الأنشطة الفنية وتشجيع الطلاب على المشاركة في المسابقات المختلفة، بما يسهم في إثراء الحركة الفنية بالمحافظة والارتقاء بالذوق الجمالي لدى الطلاب.

وذكر أن مسابقة التصوير الفني على مستوى الجمهورية تحظى بمشاركة واسعة من مختلف المحافظات، ويعتبر الفوز بمراكز متقدمة فيها إنجازا كبيرا يعكس مستوى التعليم الفني المتميز في محافظة دمياط، التي تذخر بالكثير من المواهب.