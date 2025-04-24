أشرف سنجر: إسرائيل تواجه انقسامات غير مسبوقة منذ تأسيسها

أشرف سنجر: إسرائيل تواجه انقسامات غير مسبوقة منذ تأسيسها

أشرف سنجر: إسرائيل تواجه انقسامات غير مسبوقة منذ تأسيسها

كتب: أحمد عبد القادر

قال الدكتور أشرف سنجر خبير السياسات الدولية، إنّ الانقسامات فى دولة الأحتلال الإسرائيلي باتت واضحة وتعطي انطباعًا بأنها لن تستمر فى استنزاف قواتها كالفترة السابقة، مشيرا إلى أنّ الحرب على قطاع غزة تصل إلى أكثر من 16 شهراً ولا يوجد أي تحقيق لأهداف الحرب على أرض الواقع.

وأضاف سنجر، في مداخلة هاتفية على شاشة قناة إكسترا نيوز، أنّ الانقسام في الداخل الإسرائيلي له تأثير كبير على الجبهة لأنّ هناك الكثير من التوقيعات من كل الأسلحة في جيش الاحتلال برفض العمل في غزة؛ لأنّها حرب يائسة وتسمى في داخل دولة الاحتلال بحرب بنيامين نتنياهو وللحفاظ على الائتلاف الحكومي.

انقسامات غير مسبوقة في تاريخها

وتابع بأنّ دولة الاحتلال الإسرائيلي تواجه انقسامات غير مسبوقة في تاريخها، فالائتلاف الحكومى يواجه تحديات كبيرة بسبب ملف المحتجزين في غزة، وبالتالي فإنّ سبب استمرار الحرب حتى هذه اللحظة هي قضية المحتجزين، مضيفًا أن دولة الاحتلال تواجه مأساة كبيرة وقرارتها في الحرب بها الكثير من الشك.

وأكد أنّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف يقوم بزيارة إلى إقليم الشرق الأوسط لهدف أساسي للوصول للحلول التي تتماشى مع الواقع بالنسبة للفلسطينين، مشيرًا إلى أنّ زيارة ترامب للشرق الأوسط تحمل دلالة على أن شخصية نتنياهو أصبحت عبئًا كبيرًا على الولايات المتحدة بسبب الدعم الكبير الذي يقدم له، وبسبب أن دولة الاحتلال تواجه انقسامًا لم يحدث منذ إنشائها.

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