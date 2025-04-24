محافظ الشرقية يعتمد جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني

كتبت: نظيمة البحراوي

اعتمد المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/ 2025، بجميع الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة، والتي ستبدأ يوم السبت الموافق 10 مايو، وتنتهي الأربعاء الموافق 4 يونيو.

توفير المناخ المناسب لأداء الامتحانات بسهولة

ووجه محافظ الشرقية وكيل وزارة التربية والتعليم بتوفير المناخ المناسب لأبنائنا الطلاب، لتأدية الامتحانات بسهولة ويسر، متمنيا لجميع الطلاب والطالبات من أبناء المحافظة في مراحل التعليم المختلفة التوفيق والنجاح.

مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني

وكشف محمد رمضان، وكيل وزارة التربية والتعليم، عن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/ 2025، كالآتي:

• تعقد امتحانات الصف الثالث الابتدائي على مدار 4 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الاثنين 26/ 5/ 2025.

• تعقد امتحانات الصف الرابع الابتدائي على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

• تعقد امتحانات الصف الخامس الابتدائي على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

• تعقد امتحانات الصف السادس الابتدائي على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

• تعقد امتحانات الصف الأول الإعدادي على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

• تعقد امتحانات الصف الثاني الإعدادي على مدار 6 أيام تبدأ يوم الأربعاء 21/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

• تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025.

• تعقد امتحانات الصف الأول الإعدادي المهني على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

• تعقد امتحانات الصف الثاني الإعدادي المهني على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

• تعقد امتحانات الصف الثالث الإعدادي المهني على مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025.

• تعقد امتحانات الصف الثامن (أمل) على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

• تعقد امتحانات الصف السادس (النور) على مدار 5 أيام تبدأ يوم الخميس 22/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

• تعقد إمتحانات الصف الثالث الاعدادي ( النور) علي مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025.

• تعقد امتحانات الصف الثالث الاعدادي ( الأمل) علي مدار 5 أيام تبدأ يوم السبت 31/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الأربعاء 4/ 6/ 2025.

• تعقد امتحانات صفوف النقل بالتعليم الفني علي مدار 16 يوم تبدأ يوم السبت 10/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

• تعقد امتحانات التعليم افني المزدوج علي مدار 16 يوم تبدأ يوم السبت 10/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

• تعقد امتحانات الصف الأول الثانوي العام على مدار 6 أيام تبدأ يوم الأربعاء 21/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.

• تعقد امتحانات الصف الثاني الثانوي العام على مدار 6 أيام تبدأ يوم الأربعاء 21/ 5/ 2025 وتنتهي يوم الثلاثاء 27/ 5/ 2025.