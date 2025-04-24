هبة مجدي: تجسيد شخصيتين أرهقني.. وفكرة الفيلم تناسب الواقع

تخوض النجمة هبة مجدى البطولة النسائية أمام الفنان سامح حسين، من خلال تقديمها شخصية «مريم» فى فيلم «استنساخ»، فى تحدٍّ جديد من خلال تقديم شخصيتين، كل منهما تحمل ملامح مختلفة.

وعن فكرة «استنساخ» والموضوعات التى تدور فى فلكه، قالت «هبة» إن الفيلم مختلف عما قدم من قبل لأن له طابعاً خاصاً ويقدم فكرة جديدة مناسبة للوقت الذى نعيشه، إذ يناقش قضية الذكاء الاصطناعى التى بدأت تظهر فى الآونة الأخيرة.

وأضافت لـ«الوطن»: «سعيدة بمناقشة فكرة معاصرة تناسب الجيل الحالى وتهمهم بشكل كبير، ومن المهم للفنان إنه يشوف إيه بيشغل الجمهور ويقدمه».

وعن تعاونها مع سامح حسين، قالت إنها تعمل معه للمرة الأولى وتفاجأت بإمكاناته وموهبته: «فنان مجتهد يحرص على التركيز على كل التفاصيل ومذاكرة الشخصية بشكل كبير، وجدته متنوعاً ومختلفاً».

وتابعت: «كنت سعيدة جداً إنى اشتغلت معاه وحسيته بجد مصدق أوى فى الشخصية اللى بيقدمها والرسالة اللى عايز يقدمها من العمل، علشان كدا أتمنى إنه يعجبكم».

من المهم أن يسعى الفنان وراء ما يلائم الجمهور ويشغل تفكيره

وعن المنافسة فى السينما وسط وجود أعمال أخرى، قالت «هبة» إنها لا تنظر للعمل أو تقيمه بأن يكون فيلم جمهور أو يصلح للمنافسة فى العيد أو لا، ولا تضع فى اختياراتها كل هذه الأمور، ولكنها دائماً تنظر إلى الفكرة التى تقدم، قائلة: «لما شُفت الفيلم ماشفتوش غير إن هو فكرة حلوة والمؤلف هو نفسه مخرج العمل لديه رؤية، ويريد أن يظهرها فى السينما فأعجبت بهذه الرؤية، وشعرت بأننى أريد أن أقدمها».

وأشارت إلى أنها ليست ممن يعملون كثيراً فى السينما، فهى قدمت أعمالاً سينمائية قليلة ولم تشارك بها منذ 8 سنوات تقريباً، وكل ما قدمته من قبل فى هذا الإطار له طابع مختلف، والأمر ينطبق على فيلم «استنساخ»: «ليه طابع مختلف وأتمنى إن الجمهور يفهم إحنا عايزين نقوله ايه».

أما عن تجسيدها شخصيتين فى الفيلم، فقالت إن من شاهد العمل سيفهم هذا الأمر، لأن هناك حدثاً ما سيجعل شخصية «مريم» مقسومة إلى شخصيتين مختلفتين عن بعضهما البعض، وهذا كان أمراً مرهقاً لأن كلاً منهما تحتاج إلى طريقة وانفعالات مختلفة فى تقديمها.